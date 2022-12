Nuuksio on loistava paikka hoidetuille erämaaladuille.

Nuuksio on suosittu retkeilyalue ympäri vuoden.

Nuuksion kansallispuistoon ollaan juuri laatimassa uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa kymmenelle seuraavalle vuodelle. Samanaikaisesti käydään keskustelua siitä, mikä on Helsingin kaupungin omistamien Nuuksion ulkoalueiden kohtalo. Molemmissa tehdään päätöksiä myös siitä, millaiset hiihtomahdollisuudet ovat tulevaisuudessa Nuuksiossa.

Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa hiihdon näkökulmasta huolestuttavalta. Lausuntokierroksella olevasta 177-sivuisessa suunnitelmassa hiihtoa ei mainita sanallakaan.

Tilanne on absurdi. Nuuksion kansallispuiston alueelle ehdotetaan talvella tarjolle vain jalan liikkumista, lumikenkäilyä, umpihankihiihtoa ja tulevaisuudessa maastopyöräilyä, kun voimassa olevassa suunnitelmassa on olemassa mahdollisuus tehdä erämaalatuja. Hiihto on tärkeä osa luonnossa liikkumista ja kuuluu olennaisena osana Nuuksion kansallispuistoon.

Nuuksio on loistava paikka myös hoidetuille erämaaladuille. Ne olisivat samantyyppisiä, joita alueella oli ennen kansallispuiston perustamista. Paksun lumipeitteen päälle pariksi kuukaudeksi ajettavat ladut eivät aiheuta maaston kulumista tai muuta luontoarvojen alentumista.

Vertailukohtana voidaan todeta, että pohjoisten kansallispuistojen vetonauloja ovat hyvät latuverkostot. Ennen kansallispuiston perustamista pystyi Helsingin Laakson urheilukentältä hiihtämään jopa Vihdin Salmeen. Nykyään se ei ole mahdollista, koska kunnostetut ladut päättyvät kansallispuiston rajalle.

Me hiihdon ja luontoliikunnan aktiiviset harrastajat emme kaipaa Nuuksion kansallispuistoon latukoneen levyisiä luistelubaanoja mutta haluamme, että Nuuksion perinteisen tyylin ladut ovat osa maailman parasta latuverkostoa ja jatkuvat Solvallasta Salmeen ja Nuuksion portille Veikkolaan tulevia kesäretkeilyyn tarkoitettuja kävely- ja maastopyöräilyreittejä sekä olemassa olevaa vanhaa tie- ja kärrypolkuverkostoa hyödyntäen.

Hiihto hoidetuilla erämaaladuilla ja ympärivuotinen luontoliikunta kuuluvat Nuuksioon.

Harri Hollo

Jouko Jylhä

Poppis Suomela

Espoo

