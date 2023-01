Työ vaatii luonnossa viihtyviä, aikaansaavia ihmisiä metsään ja metsäalalle töitä tekemään.

Media uutisoi joulun alla maankäyttösektorin hiilinielun romahtamisesta. Metsien hiilinielujen korjaamiseksi onkin ryhdyttävä heti töihin, vaikka metsien osalta ”romahdus” tarkoittikin, että puusto kasvoi 0,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työ vaatii luonnossa viihtyviä, aikaansaavia ihmisiä metsään ja metsäalalle töitä tekemään.

Metsäala on avainasemassa, kun maailmaa muutetaan vihreämmäksi. Suomi on metsäalan mahtimaita myös ilmastomielessä. Se ei ole ihme, sillä metsät ovat olleet kansakuntamme hyvinvoinnin tuki ja turva aina kaski- ja tervatalouden ajoilta lähtien.

Metsäntutkimuksen ansiosta metsäosaamisemme on maailman parasta ja metsien hiilivarasto on kaksinkertaistunut 50 vuodessa. Eräs tutkija kuvaili osuvasti, että metsätaloudesta on tullut rakettitiedettä. Metsien käytön suunnittelussa on arkipäivää ottaa huomioon laajasti metsien kasvu, monimuotoisuus, maisema-arvot sekä muut käyttömuodot ja odotukset.

Metsien merkitys ilmastotyössä on moninainen. Hyvin kasvavat metsät ovat tehokkaita hiili-imureita, ja kasvusta huolehtimisen yhteydessä syntyy uusiutuvaa raaka-ainetta korvaamaan fossiilisista valmistettuja tuotteita, kuten tekstiilejä, muoveja ja energiaa. Ilmastohyötyjä tulee metsän elinkaaren ajalta metsiin sitoutuvana hiilenä ja sen lisäksi ihmisten tarpeiden täyttämisenä ilman fossiilista hiiltä.

” Metsien merkitys ilmastotyössä on moninainen.

Nyt kasvu on kuitenkin taittunut, koska sotien jälkeisten suurten savotoiden jälkeen syntyneet metsät ovat iässä, jossa hiilensidonta hidastuu. Jotta suunta saadaan taas käännettyä kasvavaksi, tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä.

Metsien lannoituksia lisäämällä saadaan nopeimmat vaikutukset. Niiden lisäksi tarvitaan lisää ilmastosankareita tekemään raivaussahatöitä taimikoihin ja nuoriin metsiin, jotta hiilinielut vahvistuvat myös tulevaisuudessa. Tarvitaan koneenkuljettajia toteuttamaan hakkuita, jotta kasvavat harvennusrästit voidaan hoitaa ja kasvunsa päähän tulleet metsät uudistaa. Kuljettajia tarvitaan myös siirtämään puut metsäautotien varteen, maanmuokkauksiin ja muihin töihin, joiden avulla uusi metsä saa hyvän startin. Ilman puutavara-autojen kuljettajia kaadetut puut eivät päädy tehtaille jalostettaviksi meille kaikille käyttökelpoiseen muotoon.

Jotta koko metsänhoidon ketju tuottaisi mahdollisimman paljon ilmastohyötyjä, tarvitaan myös maanomistajia, jotka myyvät puuta jalostettavaksi, ja paljon asiantuntijoita, jotka huolehtivat puukaupasta sekä metsänkäytön, puunkorjuun, lähi- ja kaukokuljetuksen suunnittelusta.

Lisäksi ilmastosankarien joukkoon tarvitaan laborantteja, ekonomeja, ekologeja, biologeja, prosessityöntekijöitä, insinöörejä, arkkitehtejä, ympäristöasiantuntijoita, viestijöitä ja lukuisia muita ammattilaisia, jotta ilmastohyöty voidaan maksimoida ja kansantalous voi kehittyä kestävällä tavalla tulevaisuudessa.

Juri Laurila

Rovaniemi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.