Kotitaloudet makuuttavat rahaa nollakorkoisilla käyttelytileillä.

Vielä vuosituhannen vaihteessa suomalaisten ja ruotsalaisten kotitalouksien keskimääräinen nettovarallisuus oli samalla tasolla, mutta kahdessakymmenessä vuodessa suomalaiset ovat jääneet pahasti muista Pohjoismaista jälkeen. Ruotsalaisilla kotitalouksilla on jo lähes kaksi kertaa enemmän varallisuutta suomalaisiin verrattuna – sijoitusvarallisuudessa ero on lähes kolminkertainen.

Osakesäästötili on osoittautunut menestykseksi. Erityisen suosittu osakesäästötili on ollut nuorten keskuudessa – yli puolet osakesäästötilin avanneista on 18–39-vuotiaita. Osakesäästötili myös edistää kansankapitalismia kaikissa tuloluokissa: vuoden 2021 lopussa yli kolmasosa osakesäästötilien varoista oli henkilöillä, joiden kokonaistulot olivat alle 50 000 euroa vuodessa.

Osakesäästötilin rajoituksia tulisi keventää, jotta kotitalouksien sijoittaminen lisääntyisi vielä merkittävästi nykyisestä. Talletusraja tulisi poistaa ja sijoittaminen tulisi mahdollistaa myös muihin sijoituskohteisiin kuin osakkeisiin, esimerkiksi listattuihin ETF-rahastoihin.

Kotitaloudet makuuttavat yli sataa miljardia euroa nollakorkoisilla käyttelytileillä. Osakesäästötilin rajoitusten keventäminen kannustaisi omaehtoiseen arvopaperisäästämiseen lakisääteisen eläketurvan rinnalla.

Kotitalouksien sijoittamisen lisääntyminen kasvattaisi suomalaisten vaurautta, edistäisi kotimaista omistajuutta sekä toisi Suomen verrattain pienille pääomamarkkinoille lisää pääomia kasvun ja kestävien investointien rahoittamiseen.

Ville Kajala

johtava asiantuntija

Keskuskauppakamari

