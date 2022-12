HSL:n opiskelija-alennus on pieni

HSL ei myönnä opiskelijoille edullisempaa, automaattisesti uusiutuvaa kuukausilippuaan.

Tulevan vuoden alussa Helsingin seudun liikenne (HSL) sekä nostaa AB-kuukausilipun hintaa että laskee opiskelija-alennuksen 45 prosentista 40 prosenttiin. Todellisuudessa opiskelijan alennusprosentti on kuitenkin pienempi, koska HSL ei myönnä opiskelijoille edullisempaa, automaattisesti uusiutuvaa kuukausilippuaan. Teknistä rajoitetta tälle ei ole, sillä opiskelijastatus varmennetaan aina vuodeksi kerrallaan.

Alennusryhmään kuulumattomalle tämä ”jatkuva säästötilaus” on AB-vyöhykkeellä 59 euroa kuukaudessa, kun opiskelijan AB-kuukausilippu on tammikuusta alkaen 42 euroa. Toteutunut opiskelija-alennus on siis vain 28 prosenttia, vaikka opiskelijan tulot ovat huomattavasti työssä käyvää aikuista vähäisemmät.

Samu Tyrväinen

kandidaattiopiskelija, Aalto-yliopisto

