Pääkirjoitus (HS 27.12.) sisälsi poikkeuksellisesti matemaattisen yhtälön. Potenssiin korottaminen ei ole käsitteellisesti monimutkainen asia, mutta siinä voi mennä helposti sekaisin.

Esimerkki potenssiin korottamisesta on pituuden ja pinta-alan suhde. Ota suljettu ja kertaalleen taiteltu Helsingin Sanomat. Sen koko on noin 20 cm × 30 cm. Kun avaat taitoksen ja lehden, on aukeaman koko noin 40 cm × 60 cm. Kumpikin sivu on kaksinkertaistunut lähtökohtaan verrattuna, mutta pinta-ala on nelinkertaistunut: aukeama on saman kokoinen kuin neljä taiteltua Hesaria.

Kyseessä on toinen potenssi eli neliöön korottaminen. Jos sivujen pituudet muuttuvat kymmenkertaisiksi, niin pinta-ala muuttuu satakertaiseksi.

Jokin tällainen nopea kasvu HS:n pääkirjoitustoimittajalla oli ehkä mielessään, kun hän muotoili yhtälön: ”Missä kansan (K) tunne (T), siellä populismi (P) toiseen potenssiin. K+T = P^2.” (Merkintä P^2 tarkoittaa P:n korottamista potenssiin 2.)

HS:n muotoilemassa yhtälössä kuitenkin K+T kasvaa neliöllisesti suhteessa P:hen. Siinä missä K ja T kasvavat esimerkiksi nelinkertaisiksi, P kasvaa vain kaksinkertaiseksi. Tekstistä päätellen toimittaja tarkoitti juuri toisin päin: P = (K+T)^2 sanoisi, että P kasvaa neliöllisesti suhteessa K+T:hen.

Mikäli toimittajalla oli mielessään vielä nopeampi eksponentiaalinen kasvu, sen toteuttaa yhtälö P = 2^(K+T). Kun K+T kymmenkertaistuu, P yli tuhatkertaistuu.

Potenssiin korottaminen on perusmatematiikkaa. Se opetetaan yläkoulussa ja sitä tarvitaan monella alalla.

Hannu Toivonen

Tietojenkäsittelytieteen professori, Helsingin yliopisto

