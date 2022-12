Vuodenvaihteessa muun muassa terveydenhuollon hallinto muuttuu perin pohjin. Parhaassa tapauksessa muutosta ei edes huomaa, mutta se voi olla liikaa toivottu.

Parin päivän päästä eli vuodenvaihteessa muuttuu muun muassa terveydenhuolto hallinnollisesti perin pohjin. Useimpien alan ammattilaisten työnantaja vaihtuu. Kunnan tai kuntayhtymän sijaan palkkaa alkaa maksaa hyvinvointialue, joka taas saa rahansa valtiolta. Rahasta tulee kuitenkin pulaa.

Siinä sote-uudistuksen ydin noin karkeasti ottaen – toivottavasti.

Tavallisen palvelujen käyttäjän näkökulmasta ei minkään kai pitäisi muuttua. Silti muutos varmasti herättää huolta ja pelkoakin etenkin vanhemmassa väestössä, terveyspalvelujen ahkerimmissa kuluttajissa.

Pelkoon saattaa olla syytäkin. Muutos on niin perinpohjainen ja vaikeasti ymmärrettävä, että sen hahmottamiseen tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ammattilainen – paino sanalla hallinnon.

Parasta tietenkin olisi, jos muutos menisi läpi niin, että muut kuin alan ammattilaiset eivät edes huomaisi, että jotain on muuttunut. Se voi tosin olla liikaa toivottu. Tiedotusvälineissä on peloteltu, että alkuvuodesta sote-palveluissa on luvassa kaaos. Toisessa päässä taas sanotaan, että kaikki sujuu hyvin ja palvelut vain paranevat. Nykyinenkin terveydenhoito joko toimii ihan hyvin tai ei toimi lainkaan, riippuen siitä, millaisia kokemuksia itsellä ja läheisillä on.

Hallitus ei aio luottaa yksinomaan siihen, että hallintoalamaiset automaattisesti osaisivat toimia uudessa tilanteessa oikein. Siksi sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut televisiomainoksen. Mainoskampanjan hinta on noin 300 000 euroa.

Ilmeisesti kampanjan tavoite on tuoda ihmisten tietoisuuteen, että nyt se muutos oikeasti tapahtuu. Johan sitä on valmisteltukin ainakin toistakymmentä vuotta, monen eri hallituksen voimin.

Kaikki tieto sote-uudistuksesta on toki tarpeen, koskettaahan se jokaista jossain vaiheessa.

Mieleen tulee silti yksi paljon vanhempi hallituksen kampanja, 1980-luvun lopulta.

Silloin oli maassa Harri Holkerin (kok) sinipunahallitus, ja valtiovarainministerin salkkua kantoi Erkki Liikanen (sd). Kampanjan aiheena oli hallituksen laaja verouudistus. Siinä muun muassa veropohjaa laajennettiin karsimalla rönsyilemään päässeitä vähennyksiä.

Kampanjasta jaettiin joka kotiin tiivis lehtinen. Alkuperäinen otsikko oli, että verotus yksinkertaistuu. Se ei oikein iskenyt. Niinpä esite otsikoitiin napakasti: Verotus kevenee.

