Hissit helpottavat vanhusten ja kaikkien muidenkin elämää.

Jos ikääntyneiden halutaan asuvan kodeissaan, kotien esteettömyys on erittäin tärkeää. Esteettömyydessä kerrostalojen hissit ovat keskeinen asia. Eläminen toimintakykyä edistävässä kodissa ehkäisee tapaturmia ja tukee kunnon ylläpitämistä.

Joulukuussa hyväksytyn valtioneuvoston ikäohjelman periaatepäätöksessä haastetaan kunnat käsi kädessä hyvinvointialueiden kanssa varautumaan ikääntymiseen. Suunnittelua ryydittää vanhuspalvelulaki, jonka mukaan on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.

Kotona asumista halutaan edelleen edistää, vaikka ikäihmisten hoitaminen lisääntyy yli 85-vuotiaiden määrän kasvaessa. Siksi asuntojen ja asuintalojen korjaaminen on tärkeää. Asuntokantaa on muutettava niin, että ne vastaavat ikääntyneiden elämäntilanteita ja tarpeita. Silti esimerkiksi hissiremontit eivät tahdo saada tulta alleen. Tilastokeskuksen mukaan lähes puoli miljoonaa ihmistä asuu hissittömässä kolmikerroksisessa tai sitä korkeammassa talossa. Heistä noin 90 000 on yli 65-vuotiaita.

Valtion Ara-rahoitusta on korjauksiin saatavilla vaihteleva määrä, samoin kaupungit ja kunnat avustavat hissiremonteissa. Silmiinpistävä on ollut Helsingin ja Espoon toiminta. Nämä kaupungit lopettivat hissiremonttien avustamisen vuoden 2022 alussa. Suurin osa hissittömistä kerrostaloista Helsingissä on kolmikerroksisia. Rollaattorilla ei kuljeta edes ensimmäiseen kerrokseen. Esteettömyyttä toivonee myös se kotihoidon henkilökunta, joka hoivaa ja hoitaa vanhuksia hissittömissä kerrostaloissa sijaitsevissa asunnoissa.

Asumisen ennakointi ei ole vain viranomaisten tehtävä, vaan jokaisen pitää kohdallaan miettiä, miten ja missä haluaa asua tilanteessa, jossa kulku ilman apuneuvoja ei suju. Hissit lisäävät omatoimisuutta, ne edistävät kotona asumisen jatkumista ja ovat ensiarvoisen tärkeitä silloin, kun liikuntakyky heikkenee.

Ikääntyvä tarvitsee usein ohjausta omien asuinratkaisujensa tueksi. Siksi olisi toivottavaa, että kaikki kunnat hoitaisivat asumisen ohjauksen kuntoon niin, että se on helposti saatavilla. Ohjaukseen on sisällytettävä myös neuvontaa siitä, miten taloyhtiöihin vaikutetaan korjaus- ja hissiremonttien edistämiseksi. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki.

Eeva Kainulainen

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

Suomen Senioriliike

