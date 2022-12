Länsimaiden on huolehdittava siitä, että aikanaan neuvoteltava rauha ottaa oikealla tavalla huomioon Ukrainan turvallisuustarpeet.

Monet länsimaiden johtajat ovat viime viikkoina puhuneet neuvotteluratkaisun mahdollisuudesta Ukrainan sodassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut ehdoista, joiden täyttyessä hän voisi harkita rauhanneuvotteluja, mutta ehtojen täyttyminen on yhä kaukana. Kun Ukraina on jatkanut vastahyökkäystään ja vallannut takaisin Hersonin kaltaisia tärkeitä alueita, neuvotteluasemat saattaisivat kuitenkin olla sille suotuisat.

Neuvotteluihin tuskin päästään vain Ukrainan taistelukentillä saavuttaman menestyksen ansiosta. Olisi tärkeää, että Ukraina voisi aikanaan mahdollisiin rauhanneuvotteluihin ryhtyessään luottaa siihen, että kansainväliset kumppanit takaavat Ukrainan turvallisuuden. Tällaiset turvatakuut antaisivat ukrainalaisille jonkinlaisen varmuuden siitä, ettei Venäjän kanssa sovittu ratkaisu purkautuisi välittömästi ja rohkaisisi Venäjää uusien hyökkäysten aloittamiseen Ukrainan alueella.

Kansainvälisessä politiikassa turvatakuut voivat olla myös vaarallisia. Jos sitoumus on liian vahva, turvatakuita antaneet kumppanimaat saattavat tulla vedetyiksi mukaan konfliktiin, jonka aiheuttaakin maa, jolle he ovat takuunsa antaneet.

Onkin tavallista, että turvatakuiden antajat säilyttävät itsellään päätösvallan siinä, milloin ne ryhtyvät turvatakuiden vuoksi toimiin ja millaista apua ne kulloisessakin tilanteessa antavat. Uskottavat turvatakuut ilmaisevat siten tasapainoa takaajien hyväksymän riskitason ja niiden poliittisten intressien välillä, joiden vuoksi turvatakuut on annettu.

Ukrainan turvaamiseksi on jo tehty useita esityksiä. Ukraina haki esimerkiksi Naton jäsenyyttä sen jälkeen, kun Venäjä liitti laittomasti neljä Itä-Ukrainan aluetta itseensä syyskuussa. Marraskuussa Nato toisti pitävänsä kiinni “avoimien ovien politiikastaan” ja sitoutumisestaan Ukrainaan, vaikka järjestö ei ole toistaiseksi ottanut Ukrainan jäsenhakemusta käsittelyyn.

On kehitelty myös “Kiovan turvallisuussopimusta”. Siinä mukana olevat valtiot antaisivat Ukrainalle turvatakuita tulevien hyökkäysten estämiseksi, ja hyökkäysten uusiutuessa sopimus tarjoaisi perustan kansainväliselle sotilaalliselle avulle. Yhteisesti sitovien velvoitteiden ohella sopimus voisi sisältää myös valtioiden kahdenvälisiä lisäsitoumuksia.

” Turvatakuut eivät laukeaisi automaattisesti.

Laatimassaan ”pitkän sodan suunnitelmassa” European Council on Foreign Relations -ajatuspaja vaatii länsimailta nykyistä vahvempaa tukea Ukrainalle, myös muodollista sitoutumista avunantoon tulevaisuuden hyökkäysten varalta. Tällainen tuki antaisi Kiovan poliittiselle johdolle rauhanneuvotteluissa tukevan selkänojan ja osoittaisi Ukrainan kumppanien valmiutta tukea maata sen taistelussa suvereniteettinsa ja alueellisen koskemattomuutensa puolesta. Tuen laajuuden tulisi kuitenkin pysyä suhteellisen epämääräisenä, jotta kaikki vaihtoehdot säilyvät avoimina eivätkä voi tulla Kremlin testaamiksi.

Ukrainan tulee omalta osaltaan sitoutua ylläpitämään puolustuskykyään. Turvatakuut eivät laukeaisi automaattisesti, vaan turvallisuusuhan luonteen ja sopivan vastauksen määrittävän mekanismin kautta.

On joka tapauksessa tärkeää, että turvatakuut viestivät Ukrainalle solidaarisuutta ja kertovat Venäjälle, että eskalaatio kaikissa muodoissaan johtaa lännen tuen lisääntymiseen. Kummatkin näistä tavoitteista edellyttävät Ukrainan kumppaneilta vahvaa sitoutumista, joka näkyy myös muussa Ukrainan avustamisessa sekä johdonmukaisuutena muita poliittisia ja turvallisuuspoliittisia tavoitteita ajettaessa.

Tulevan neuvotteluratkaisun on otettava huomioon Ukrainan turvallisuustarpeet. Zelenskyi voi käydä rauhanneuvotteluihin luottavaisemmin, jos hänellä on länsimaiden antamia turvallisuustakuita. Toistaiseksi on kuitenkin välttämätöntä jatkaa sotilaallista tukea Ukrainalle ja antaa maan itse päättää, milloin ehdot rauhanneuvottelujen aloittamiselle täyttyvät. Samalla länsimaiden on alettava luoda kattavaa näkemystä siitä, millaisia turvallisuustakeita ne voivat antaa Ukrainalle pitkällä aikavälillä.

Marie Dumoulin

Kirjoittaja on ohjelmajohtaja European Council on Foreign Relations -ajatuspajassa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.