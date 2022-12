Riippuvuusongelmien hoito on ensi vuonna vedenjakajalla

Viinejä ajetaan ruokakauppoihin, ja rahapelimarkkinat halutaan vapauttaa. Mihin unohtui tuore päihde- ja riippuvuusstrategia?

Huumeisiin kuolee viisi suomalaista viikossa. Alkoholi aiheuttaa sosiaalisesti ja kansanterveydellisesti merkittäviä haittoja yhteiskunnalle. Nettipelaaminen kasvaa osana rahapeliongelmaa. Samaan aikaan kampanjoidaan viinien saamiseksi ruokakauppoihin, ja rahapelimarkkinoiden avaamista kilpailulle pidetään lähinnä järjestelykysymyksenä.

On unohtunut, että viime vuonna syntyi kansallinen päihde- ja riippuvuusstrategia vuoteen 2030 asti. Sosiaali- ja terveysministeriön laatima strategia linjaa, että alkoholinkulutuksen haittoja ehkäistään tehokkaimmin Alkon monopolin avulla ja pelihaittoja rahapelien saatavuutta sääntelemällä – kuten yksinoikeusjärjestelmällä, johon yhdistetään julkisen vallan aktiiviset säädös- ja ohjauskeinot. Strategia kiinnittää huomiota myös huumeriippuvuuteen.

Olennaisinta on strategian ymmärrys riippuvuuksien läpileikkaavasta perusluonteesta: ”Riippuvuuksilla on samanlaiset syntymekanismit, ne esiintyvät usein samanaikaisesti ja kasautuvat herkästi samoille henkilöille.”

Addiktiot ovat aikamme ilmiö, joka koskettaa jotenkin meitä kaikkia tai läheisiämme. Talouden taantuma, elinkustannusten nousu ja julkisten palvelujen ylikuormitus lisäävät päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyviä riskejä, ja ne heijastuvat koteihin, kaduille, kouluihin ja työpaikoille.

Yhä useampi etsii stressiinsä helpotusta riippuvuuksien tarjoamista mielihyvän lähteistä. Olisi aika nähdä, etteivät riippuvuudet ole häpeällistä itsekurin puutetta vaan ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa vaativia sairauksia.

Päätöksenteko näistä asioista on vaikeaa, sillä sen taustaksi on tunnettava tutkimusta ja todellisuutta. On ymmärrettävä, että erilaisten riippuvuuksien taustalla ovat yhteiset synty- ja kehitysmekanismit, mutta eri riippuvuusongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan erilaisia toimia.

Ei ole sattumaa, että päihdetyöntekijät ja -asiantuntijat yleensä kannattavat esimerkiksi huumeiden käyttöhuoneita, ainetunnistusta, korvaushoitoa, psykososiaalista tukea ja muita keinoja kuin rangaistuksia. Huumeongelmista kärsivä ei ajattele toimintansa rikollisuutta, häntä ohjaa riippuvuussairauden pakonomainen käyttäytyminen. Rikollisen leima vaikeuttaa avun hakemista ja saamista.

Viinien tulo ruokakauppoihin heikentäisi Alkon toimintaedellytyksiä ja johtaisi pian myös väkevien myyntiin päivittäistavarakaupoissa. ”Viinit ruokakauppoihin” on kaupan alan markkinointihokema, jonka toteuttaminen toisi myynnin kasvun kautta alalle huomattavia lisätuloja.

” Haittoja vähentävät monopolit on vaikea rakentaa uudelleen.

Myös rahapelien avaaminen kilpailulle olisi vain markkinoiden etu. Muuttuvassa uhkapeliympäristössä on etsittävä palvelutarjonnan ja rahapeliongelmien ehkäisyn parasta mahdollista tasapainoa. Jos halutaan päätyä toimilupajärjestelmään, sitä on täydennettävä sääntelyviranomaisen laajoilla valtuuksilla, sanktioilla ja rahapelialan itsesääntelyllä.

Väitteet laajan alkoholijakelun eduista tai monipuolisemmista rahapelimarkkinoista voivat puhutella kuluttajaa, mutta moni kuluttaja on myös ongelmapelaaja, alkoholin liikakäyttäjä tai hänen läheisensä. Huumeita käyttävä ihminen on helppo marginalisoida, ellemme ymmärrä, että kyseessä on riippuvuuden yksi esiintymismuoto.

Vuosi 2023 ratkaisee, keistä Suomi välittää. Päihde- ja riippuvuuskysymykset eivät ehkä nouse esiin eduskuntavaaleissa, mutta viimeistään hallitusneuvotteluissa päätetään riippuvuusongelmista kärsivien kohtalosta.

Haittoja vähentävät monopolit on helppo romuttaa mutta vaikea rakentaa uudelleen. Päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien palveluista on huolestuttavan helppoa leikata. Riippuvuuksia ei voida torjua elinkeinopolitiikan eikä liberaalin tai konservatiivisen ideologian pohjalta. On tehtävä politiikkaa, joka suojelee elämää.

Alkoholi- ja rahapelipuolella vastuullinen politiikka on rajoittavaa, ja huumepolitiikassa painopistettä on siirrettävä tuomioista tukemiseen.

Hannu Jouhki

Kirjoittaja on A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja.

