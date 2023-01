Asuntojen käyttökelpoisuuden tulisi olla suunnittelun keskiössä.

Merja Saarinen käsitteli jutussaan (HS 28.12.) asuinalueiden arvostusta ja hintatasoa. Jutussa sivuttiin myös arkkitehtuuria ja sen osuutta asuntojen arvonkehitykseen. Tuon esille muutamia omia mietteitäni suunnittelun merkityksestä asuinympäristön viihtyisyydelle.

Eräs suunnittelun yleisperiaate on, että muoto on alisteinen tarkoitukselle ja palvelee sitä. Tämän voi käsittää siten, että käyttökelpoisuus siinä, mihin jokin esine tai asia on suunniteltu, on ensisijainen ja sen muotoilu palvelee sitä. Jos esine vielä on esteettisesti onnistunut, siitä saattaa tulla klassikko. Esimerkkinä tästä voisi toimia vaikka Kaj Franckin Kilta- ja Teema-astiasto, joka on monen sukupolven suosikki.

Sama periaate pätee myös asunnoissa: niiden käyttökelpoisuuden tulisi olla suunnittelun keskiössä. Jutussa esitettiin, että ostajat arvostavat vähiten 1960- ja 1970-lukujen taloja ja eniten sellaisia ympäristöjä, joissa ikkunastakin näkyy laadukasta arkkitehtuuria. Itse asun vuonna 1965 valmistuneessa talossa, joka on suunnittelultaan ja toiminnallisuudeltaan erinomainen. Talo on soveltunut erinomaisesti ensin lapsiperheen, sitten teiniperheen ja lopuksi lastenlapsia ajoittain majoittavan perheen tarpeisiin.

Kun seuraan viestintää rakenteilla olevista taloista, huomioni kiinnittyy erityisesti muutamaan yksityiskohtaan: huoneet ovat valtavan pieniä, keittiötä ei ole lainkaan vaan se on sijoitettu olohuoneen seinustalle, myyntihinta on hyvin alhainen verrattuna siihen, mitä rakennusyhtiö tai rahoitusyhtiö kokonaisuudessaan kohteesta haluaa. Tontin arvo on myös hinnoiteltu erikseen.

Uskallan väittää, että nyt tarjolla olevat asunnot on suunniteltu ensisijaisesti rakennusyhtiöiden tuloksen optimoimiseksi ja asukkaiden toiveet tai arkkitehdin luova mielikuvitus ovat jääneet sivuun. Asunnon ostajien on ostettava sitä, mitä on tarjolla, kun saatavilla ei ole sellaista, mitä asukkaat haluaisivat tai tarvitsisivat tai mikä toisi asukkaille arvoa. Mieleeni tulee Henry Fordin suuhun laitettu lause T-mallin auton ostajalle: ”Saat sen minkä tahansa värisenä, kunhan se on musta.”

Timo Partanen

tekniikan tohtori, Espoo

