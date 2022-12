Inflaatio on Argentiinan kansallislaji

Korkea inflaatio on piinannut Argentiinaa jo yli puoli vuosisataa. Se johtuu holtittomasta talous- ja rahapolitiikasta.

Inflaatio on kansallislajimme, vähän kuin jalkapallo, sanoi argentiinalainen taloustieteilijä Ismael Bermúdez, kun Yle haastatteli häntä kaksi vuotta sitten. Sittemmin kansallislajilla on mennyt yhtä lujaa kuin Lionel Messin johtamalla maajoukkueella.

Marraskuussa Argentiinan inflaatio oli 92,4 prosenttia. Nimellishinnat siis lähes kaksinkertaistuivat vuoden aikana. Toki myös Argentiinan päättäjät taistelevat inflaatiota vastaan. Keskuspankin ohjauskorko on rapsakka: 75 prosenttia.

Holtiton inflaatio johtuu holtittomasta talous- ja rahapolitiikasta. Argentiina on pitkään rahoittanut julkisia menoja velalla ja painamalla lisää pesoja.

Korkea inflaatio on piinannut maata jo yli puoli vuosisataa. 1990-luvulla inflaatio saatiin laantumaan dollarikytkennällä, mutta välillä se on kiihtynyt jopa hyperinflaatioksi. Niin tapahtui 1980-luvun lopulla, jolloin hinnat nousivat 3 000 prosentin vuosivauhtia. Kun tili tuli, kannatti kauppaan juosta ennen kuin hintalaput vaihtuivat.

Inflaation takia argentiinalaisilla on erilainen suhde rahaan. Pesot kannattaa tuhlata nopeasti. Syödään ulkona, ostetaan vaatteita ja kodinkoneita.

Suosituin ostos on Yhdysvaltojen dollari. Kadunkulmissa notkuu dollaridiilereitä. He johdattavat asiakkaan puolilaittomiin ”dollariluoliin”, joissa rahaa vaihdetaan. On olemassa virallinen dollarikurssi ja epävirallinen dollarikurssi. Edullisemmalla virallisella kurssilla saa tosin ostaa vain 200 dollaria kuukaudessa.

Luottamus pankkeihin on vähäistä. Siksi kodeista löytyy dollarikätköjä ja kassakaappibisnes kukoistaa.

Arvokas ostos maksetaan aina dollareilla. Ei ole harvinaista, että asuntokaupoille mennään käteiskassien kanssa. Niinpä kotitalouksille ja yrityksille on kertynyt valtava määrä ulkomaanvaluuttaa.

Valuutan haaliminen on kannattanut. Peson arvo on laskenut dollariin nähden jopa enemmän kuin hinnat ovat nousseet.

”Jos on dollareita tai euroja, niin hinnat ja elinkustannukset ovat todellisuudessa pudonneet”, kertoo Buenos Airesissa asuva Jali Wahlsten.

Kun hinnat nousevat rajusti, hämärtyy käsitys siitä, mitä minkäkin kuuluisi maksaa. Myyjät käyttävät hyväkseen kuluttajien epätietoisuutta. Argentiinassa ovat jälleen yleistyneet vaihtokauppatorit, joilla tavaroita ja elintarvikkeita vaihdetaan toisiin.

Argentiinan esimerkki osoittaa, että myös holtittoman inflaation kanssa voi oppia elämään.

Mutta ei se kivaa ole.

