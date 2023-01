Suomelle, joka on kaukana markkinoilta, on erityisen tärkeää, että maan ohuet matkustaja- ja tavaravirrat voidaan ohjata kulkemaan samoilla laivoilla.

Henri Miettinen vaati (HS Mielipide 28.12.) Satamatunnelin suunnittelun keskeyttämistä. Hänen mielestään paras vaihtoehto olisi siirtää rahtiliikenne Vuosaareen eli eriyttää nykyinen liikennöintimalli, jossa rahti- ja matkustajaliikenne kulkevat samoilla laivoilla.

Suomelle, joka on kaukana markkinoilta, on erityisen tärkeää, että maan ohuet matkustaja- ja tavaravirrat voidaan ohjata kulkemaan samoilla laivoilla. Tämä lisää logistiikan kustannustehokkuutta ja pienentää päästöjä. Helsingin on pääkaupunkina huolehdittava koko Suomen kilpailukyvystä. Sitä paitsi Vuosaaren reitti olisi Tallinnan liikenteelle myös pidempi, mikä lisäisi päästöjä merellä.

Satamatunneli mahdollistaa Tallinnan-laivojen keskittämisen Jätkäsaareen ja Ruotsin-laivojen ohjaamisen kulkemaan Katajanokan kautta. Ilman toimivaa Satamatunnelia eivät mittavat satamajärjestelyt olisi mahdollisia, mikä vuorostaan vapauttaa Eteläsataman ranta-alueet kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Designmuseo ja Makasiinirannan vasta julkistetut suunnitelmat ovat hyvä alku keskustan näivettymisen torjuntatoimille.

Satamajärjestelyt vähentävät sataman rekkaliikenteen neljännekseen keskustassa ja siirtävät Jätkäsaaressa Länsisataman liikenteen katutasolta pois maan alle. Tämä vähentää merkittävästi liikenteen melua ja ruuhkaa sekä pienentää paikallispäästöjä. Nämä lisäävät alueen viihtyisyyttä. Satamatunnelin suuaukko on pienempi yksityiskohta, jolle tulee löytää vähiten huono ratkaisu kaavoitusvaiheessa.

Veli-Pekka Dufva

liikunnan lehtori ja opettajankouluttaja

Jätkäsaari, Helsinki

