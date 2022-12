Keskitetty uudenvuoden ilotulitus on kaikkien etu

Keskitettyjen ilotulitusten puuttuessa yksityiset ilotulitukset ovat lisääntymässä.

Ilotulitteet ovat monille kohokohta uutenavuotena. Muun muassa ympäristönäkökulmasta on järkevää, että ilotulitus järjestetään keskitetysti kunnissa ja kaupungeissa. Se vähentää kansalaisten omatoimisia ilotulituksia ja vaikuttaa siten myös turvallisuuteen. Myös eläimille on parempi vaihtoehto, että ilotulitus järjestetään keskitetysti sellaisessa paikassa, jossa se on ennakoitavissa ja haittaa eläimiä mahdollisimman vähän. Melu- ja tärinähaittoja voidaan ennakoida ja vähentää tällä toimintatavalla.

Keskitettyjen ilotulitusten puuttuessa monissa paikoissa yksityiset ilotulitukset ovat lisääntymässä. Toivoisin, että jatkossa ilotulitusasiaa lähestyttäisiin käytännön näkökulmasta. Kaupungin tai kunnan keskitetty uudenvuoden ilotulitus tuo paljon etua, eikä perinteistä ilotulitusta voida korvata esimerkiksi valotaiteella.

Juha Richter

Oulu

