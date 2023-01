Parantaaksemme naisten asemaa meidän tulee yhä aktiivisemmin antaa miesten jäädä lasten kanssa kotiin.

Tasa-arvokeskustelussa miesten ja naisten välillä puhutaan useimmiten naisten oikeuksista. Tämä on tietenkin luonnollista, koska me naiset saamme keskimäärin huonompaa palkkaa ja lasikatto tulee edelleenkin vastaan työpaikoilla liian usein. Lisäksi nainen on se, joka synnyttää ja imettää vauvansa, mikä johtaa automaattisesti epätasa-arvoiseen tilanteeseen vähäksi aikaa lapsen synnyttyä.

Nyt on aika siirtää vastuuta myös miehille. Jotta voisimme tulla tasa-arvoisemmiksi, meidän tulee antaa miehille tilaa. Parantaaksemme naisten asemaa meidän tulee yhä aktiivisemmin antaa miesten jäädä lasten kanssa kotiin. Me emme voi jatkaa kotiemme ja perheidemme yksinvaltiaina, vaan meidän täytyy antaa isille tilaa kasvaa rooliinsa.

Tässä on koko homman ydin: meidän tulee kasvattaa lapsemme tasa-arvoisesti. Meidän tulee kasvattaa poikamme ottamaan vastuuta yhtä paljon kuin tytöt. Ja meidän tulee kasvattaa kaikki lapsemme siten, että lapset eivät näkisi eroa naisten ja miesten tehtävissä vaan että kaikki työt ovat mahdollisia kaikille. Vastuu on meillä vanhemmilla. Tämä on toki tärkeää myös kouluissa ja päiväkodeissa, mutta sillä saralla ollaan jo onneksi aika pitkällä.

Monet perheet ovat jo pintapuolisesti tasa-arvoisia. Samalla kuitenkin tutkimukset kertovat, että äidit kantavat usein päävastuun kodista. Me hoidamme ”metatöitä”, joita isät eivät välttämättä edes tule ajatelleeksi – koska joku muu on aina hoitanut ne.

Meidän kotonamme vastuunjako on helppoa, koska olemme uusperhe – minä hoidan oman lapseni ja mieheni omiensa asiat. Mutta jos me lähdemme yhdessä reissuun, minä olen se, joka huolehtii siitä, että lakanat ja pyyhkeet ja muut vastaavat asiat on pakattu. Olen nimittäin huomannut, että ellen minä tee sitä, se jää tekemättä ja joudumme ostamaan uusia reissussa. Mutta tämä asia on tiedossa ja työn alla.

Tässä on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin lakanoiden pakkaamisesta. Tässä puhutaan nyt siitä, että naisilla on keskimäärin miehiä huonommat palkat, mikä johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että naisten tilanne on selvästi miehiä heikompi eläkkeellä tai vakavissa sairastumistapauksissa. Tai avioerossa.

Meidän pitää antaa tilaa isille meidän oman tasa-arvomme vuoksi! Työelämässä me naiset voimme tehdä paljon. Voimme työstää itsevarmuuttamme työpaikoilla. Tutkimusten mukaan naiset yleensä aliarvioivat ammattitaitonsa työtä hakiessa, kun taas miehet yliarvioivat oman osaamisensa. Voimme hakea vaativampaa työtehtävää, voimme pyytää palkankorotusta ja miettiä valmiiksi hyvät perustelut sille.

Laura Johansson

Vantaa

