Kansalaisten pitää saada tietää, millaisiin sote-palveluihin meillä on varaa

Kuka kantaa vastuun eri tilanteissa, kun tarvitsemme apua?

Tuoreen gallupin mukaan kansalaiset uskovat, että jatkossa oman elämän vastoinkäymisiin täytyy itse varautua enemmän (HS 29.12.). Kolme neljästä suomalaisesta uskoo, että nykyisenkaltaiseen hyvinvointivaltioon ei ole enää tulevaisuudessa varaa. Muutoksia pidetään todennäköisinä.

Mikä osa hoivasta pitäisi olla kansalaisen omalla vastuulla? Vastuun rajat tulisi määritellä tarkemmin. Näin katsovat myös poliittiset päättäjät: he antavat vahvan tukensa sille, että julkinen palvelulupaus pitäisi määritellä tarkemmin. Sitä mieltä oli 82 prosenttia Finanssiala ry:n teettämässä Aula Research oy:n kyselytutkimuksessa.

Palvelulupaus kertoo sen, millaisiin verovaroin kustannettaviin julkisiin terveys- ja hyvinvointipalveluihin kansalaisilla on oikeus ja mikä on kansalaisen omalla vastuulla. Jo avoimuudenkin nimissä kansalaisten tulisi saada tietää, mistä vastaa yhteiskunta ja mikä on omalla vastuulla.

Se auttaa myös pitämään niin itsestä kuin lähimmäisestäkin huolta. On tiedettävä, missä on julkisen järjestelmän ja verovaroilla kustannetun vastuun rajat. Oma varautuminen tulee vasta silloin mahdolliseksi, kun se ei kohdistu alati muuttuviin ja epämääräisiin lupauksiin – tai johda epämääräisyytensä vuoksi päällekkäisiin varautumisiin. Ymmärrettävästi oma varautuminen ei ole mahdollista kaikille. Palvelulupaus mahdollistaa myös heistä huolehtimisen.

Verorahoin kustannettavat julkiset terveys- ja hyvinvointipalvelut siirtyivät vuoden alussa uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Nyt päättäjien on määriteltävä tarkemmin palvelulupaus. Kestävä hyvinvointiyhteiskunta rakentuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen.

Päivi Luna

johtava asiantuntija, Finanssiala ry

