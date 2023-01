Nyt on peiliin katsomisen paikka jokaisella, jolla on vähänkin valtaa.

Näin uudenvuoden alussa ihmiset tekevät hyviä päätöksiä, jotka usein perustuvat toiveajattelulle.

Hyvinvointialueet aloittavat nyt toimintansa. Niiden päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin. On toiveajattelua olettaa, että huonokuntoiset vanhukset pärjäävät kotona eikä heille tarvitse lisätä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. On toiveajattelua, että omaishoitajat jaksavat hoitaa omaisiaan velvollisuudentunteesta ja sairaanhoitajat potilaitaan kutsumuksesta.

On toiveajattelua olettaa, ettei kotiäitien tukien pienentäminen vaikuttaisi negatiivisesti syntyvyyteen. On toiveajattelua olettaa, että yhteiskunta voisi hyvin, jos se on valmis uhraamaan pienimmät jäsenensä aikuisten ihmisten itsekkyyden takia ja pitää sitä hyväksyttävänä. Nyt on peiliin katsomisen paikka jokaisella, jolla on vähänkin valtaa.

Sari Ahola

sosionomi, Tampere

