Pertti Sulasalmi kirjoitti (HS Mielipide 28.12.), että monessa perheessä naisväki ei innostu urheilusta ja yksi syy siihen olisi selostajissa.

Täällä on yksi erittäin innokas jalkapallo- ja jääkiekkonaisfani, joka on kyllä aivan eri mieltä asiasta. Minä seuraan lähes kaikki suurimmat jalkapallo- ja jääkiekko-ottelut ja rakastan selostuksia. Ainoa poikkeus oli eräs MM-jalkapalloselostaja, joka poikkeuksellisella intonaatiolla ja korkealla äänellä vähän häiritsevästi selosti osan otteluita. Ylen Matti Härkönen taas on ihan huippuosaaja ja minulle mieleinen selostaja.

Meidän perheessämme miesväki ei ole se innokkain otteluiden seuraaja, mutta enpä usko, että selostuksella on siihen parantavaa tai heikentävää vaikutusta.

Marjut Stubbe

Espoo

