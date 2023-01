Kylät tyhjenevät ihmisten muuttaessa työn perässä asutuskeskuksiin.

Rautjärven kirkkopalon yhdeksi syyksi on arveltu sytyttäjän erakoitumista. Se on aika kevyesti heitetty selitys. On kysyttävä, miksi joku erakoituu ja sitten katkeroituneena ryhtyy äärimmäiseen tekoon.

Itse ajattelen, että erakoitumisen taustalla on nykyinen väestöllinen muutos. Kylät tyhjenevät ihmisten muuttaessa työn perässä asutuskeskuksiin. Vanhuksetkin jättävät kylän siirtyessään kirkonkylän tai muun taajaman vanhustentaloihin tai hoitokoteihin.

Jäljelle jää yksinäinen, vielä toimintakykyinen ihminen, useimmiten mies. Se yhteiskunta ja yhteisö, johon hänet oli sosiaalistettu ja jonka hyödyllinen toimija hän oli ollut, on kadonnut kokonaan. Ajan oloon hän erakoituu ja katkeroituu niin, että pahimmassa tapauksessa vastustaa tapahtunutta muutosta ryhtymällä äärimmäiseen tekoon.

Kirkkorakennus on ollut perinteisen yhteisön keskeinen symboli. Paikkakuntalaisten, seurakunnan tai kunnan ei tule sallia sitä, että ihminen pääsee erakoitumaan. On löydettävä keinot sen estämiseen.

Tapio Lampinen

professori, Jyväskylä

