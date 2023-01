Savon Sanomat kirjoittaa, että presidentti Sauli Niinistö maalasi uudenvuodenpuheessaan uuden arvojen rautaesiripun, joka on paitsi maantieteellinen raja myös erilaisten maailmankuvien välinen raja.

”Niinistön kuvaus rajasta vertautuu Britannian entisen pääministerin Winston Churchillin vuonna 1946 tunnetuksi tekemään käsitteeseen rautaesirippu. Sana rajasi toiselle puolelle Stalinin Neuvostoliiton ja sen alamaisikseen ottamat pienemmät valtiot. Rautaesiripun takana oli tuolloin kuten nytkin autoritäärinen yhteiskunta, jonka vallanpitäjät turvaavat asemaansa viholliskuvien rakentelulla ja sodan uhalla. Raja ei tosin nyt ole kovin tarkkarajainen. Sen takana on paitsi Venäjä ja Valko-Venäjä myös Nato-maa Turkki. Serbiassa viime aikoina nähty sotaisa liikehdintä osoittaa, että sotaisa maailmankuva uhkaa vallata lisää alaa. Vaikka näkymä kestävästä rauhasta ei ole uskottava, Niinistön mielestä rauhastakin on tohdittava puhua ukrainalaisten kärsimysten päättämiseksi. Päämääräksi ei tosin kelpaa mikä tahansa rauha, vaan oikeudenmukainen rauha.”

”Rajan piirto kehysti presidentin puheen keskeiseksi viestiksi sopeutumisen. Kun maailma kerta on tällainen, siihen on pienen maan kansalaisten sopeuduttava. Siis hyvästä sopii puhua, mutta samalla on muistettava, että ’paha ei pelkällä hyvällä hiljene’.”

”Huolten painamassa ajassa, siis sodan, talouden niukkuuden ja ilmastonmuutoksen keskellä selviytymisen polku löytyy Niinistön mielestä yhteistyöllä, luottamuksella ja – suomalaisella sisulla. Se on totta, joskin samalla on tärkeää ottaa vaarin presidentin muistutuksesta, jonka mukaan selviytymistä ei mitata keskimäärillä. On aika auttaa heikoimmassa asemassa olevia.”

Keskisuomalaisen mukaan hyvinvointialue ei tee ihmeitä yhdessä yössä.

”Kuntien harteilta tipahti yhdessä yössä raskas taakka: vuosi vuodelta kasvaneet sosiaali- ja terveysmenot. Muutos ei silti merkitse kuntatalouden uutta kukoistusta, sillä myös kuntien saama osuus verotuloista pienenee roimasti.”

”Kuntien vastuulle jäävät monet ihmisten arjen tärkeät palvelut, kuten lasten päivähoito, opetus, liikunta, kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnat. Näillä kaikilla on iso merkitys myös ihmisten hyvinvoinnille. Hallinnollisen uudistuksen onnistumiseksi kuntien ja hyvinvointialueiden on löydettävä sujuvat yhteistyön käytännöt.”

”Ihmeitä ei tapahdu yhdessä yössä, ei edes yhdessä vuodessa – hyvä, jos vuosikymmenessäkään. Silti on syytä ponnistella kaikin keinoin sen eteen, että ihmiset saisivat nopeammin vaivansa hoidetuiksi, olipa sitten kyse terveyden tai sosiaalisen elämän pulmista.”