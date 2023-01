Perusmatematiikkaa tavalliselle ihmiselle ovat yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku.

Professori Hannu Toivonen kirjoitti (HS Mielipide 31.12.), että potenssiin korottaminen on perusmatematiikkaa, viitaten pääkirjoitukseen (HS 27.12.), jossa puhuttiin populismin korottamisesta toiseen potenssiin.

Ehkä potenssiin korottaminen on perusmatematiikkaa tietojenkäsittelytieteen professorille, mutta ei tavalliselle kansalaiselle, joka lukee lehden pääkirjoitusta. Pääkirjoituksessa potenssiin korottamisella tarkoitettiin ymmärtääkseni sitä, että asialla on tavallista suurempi merkitys.

Perusmatematiikkaa tavalliselle ihmiselle ovat yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku. Siinä mielessä Toivonen on oikeassa, että potenssiin korottaminenhan on vain kertolaskua: kolme potenssiin kaksi on 3 x 3. Toivosen selitys lehden sivujen koosta ja pääkirjoituksen yhtälöstä taisi kuitenkin mennä niin sanotusti yli hilseen tavalliselta kansalaiselta.

Koulun perusmatematiikasta tiedämme, että sivun pituuden toinen potenssi eli neliö on alueen pinta-ala, ja pituuden kolmas potenssi eli kuutio on kappaleen tilavuus. Se riittänee maallikolle.

Juhani Koskinen

diplomi-insinööri, Helsinki

