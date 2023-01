Hyvinvointialueilla on nyt näytön paikka

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alusta.

Lapin Kansa kirjoittaa, että on aika viedä sote-uudistuksen tarjoamat mahdollisuudet käytäntöön.

”Vuoden vaihteessa aloittaneilla hyvinvointialueilla on edessään näytön paikka. Vuosia vatvottu ja valmisteltu muutos on nyt tehty, ja julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen on siirtynyt kunnilta ja kuntayhtymiltä uusille organisaatioille.”

”Turvallinen ja sujuva siirtymä on isossa uudistuksessa tärkeä, mutta sen onnistuminen on vasta alku. Yksin se ei missään tapauksessa riitä, eikä hurraa-huutoihin sen vuoksi ole tässä vaiheessa aihetta. Massiivista uudistusta ei tehty siksi, että kaikki jatkuisi kuten ennenkin – päinvastoin. Uudistus tehtiin, koska jo vuosien ajan oli ollut selvää, että isoja muutoksia tarvitaan.”

”Sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeisiä ongelmia ovat olleet ainakin alati paisuvat kustannukset, työvoimapula ja palveluketjujen takkuaminen. Toiminnan rahoitukseen eivät hyvinvointialueet pysty toistaiseksi itse vaikuttamaan, sillä rahat tulevat suoraan valtion kukkarosta. Myös paheneva osaajapula vaatii ennen kaikkea valtakunnallisia ratkaisuja. Sen sijaan palveluketjujen järjestäminen on tästä eteenpäin nimenomaan ja ainoastaan hyvinvointialueen käsissä. Tätä vastuuta ei voi enää pallotella edestakaisin tai sysätä kenenkään muun harteille.”

Turun Sanomien mukaan Kiinan koronatilanne on huolestuttava.

”Kiina pyrki pitkään tukahduttamaan pandemian nollakoronapolitiikalla, jotta sen terveydenhuolto ei ylikuormittuisi. Kova linja merkitsi tiukkoja rajoituksia, eristyksiä ja jatkuvaa testausta.”

”Rajoitukset nostattivat suurta tyytymättömyyttä kiinalaisissa, ja tilanne kärjistyi marraskuun lopun laajoissa mielenosoituksissa. Kiina muutti koronalinjauksiaan joulukuun alkupuolella. Rajoitukset poistettiin ja matkustaminen sallittiin.”

”Kiinalaiset ovat tyytyväisiä rajoitusten poistamiseen, mutta koronan leviäminen herättää huolta. Kiinan koronatilanne ei ole niin ruusuinen kuin viranomaiset antavat ymmärtää. Virallisesti kerrotaan, että koronaan kuolee päivittäin vain kourallinen ihmisiä. Kansainvälisten arvioiden mukaan luku on tuhansia päivässä.”

”EU:n alainen tautienehkäisykeskus pitää Kiinasta tulevien matkustajien pakollista koronatestausta turhana. Samoilla linjoilla on vielä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomessa.”

”Tilanne on vakava. Kiinalaisilta odotetaan ajantasaista ja nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa. Kiinan koronatilanne vaatii terveysviranomaisilta tarkkaa ja jatkuvaa seurantaa.”