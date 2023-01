Sähkötukien valmistelu on kaoottista

Tekeekö hallitus taas amatöörimäisen virheen, josta me veronmaksajat kärsimme vielä vuosien kuluttua?

Hallitus on tuonut pöydälle lyhyellä valmistelulla lukuisia erilaisia tukitoimia lievittääkseen hurjien sähkölaskujen kansalaisille aiheuttamaa hätää. Ehdotetut tukitoimet vaihtelevat sähkön hintakatosta suoraan euromääräiseen tukeen, verovähennykseen, Kelalta haettavaan tukeen ja sähkölaskun maksuajan pidentämiseen.

Uutisoidut esimerkit tukilaskelmista ovat harvinaisen monimutkaisia (HS 29.12. ja HS 2.1.). Vielä ei ole edes tiedossa, minkä osuuden sähkölaskusta valtio enimmillään maksaa. Se voi olla 50–80 prosenttia tai alle 50 prosenttia.

Sähkölasku-uutisia seuraavalle kansalaiselle hallituksen toiminta vaikuttaa vähintään kaoottiselta. Kansalaisten hätä on toki tässä ja nyt. Sähkön kuluttajatuki on iso päätös, ja joka tapauksessa tukitoimet vaikuttavat vasta viiveellä. Talousviisaat pitävät monia hallituksen esityksiä sähkötuista ongelmallisina ja huonosti valmisteltuina. Kyseessä on tuki, jonka viime kädessä sähkön kuluttajat eli veronmaksajat joutuvat ennemmin tai myöhemmin kuittaamaan.

Hyvässä muistissa on vielä se, kuinka hallitus koronaviruspandemian aikana valmisteli kovalla kiireellä ja paniikinomaisesti miljardien eurojen tuet yrityksille. Koronatukien jakamisesta vastasivat silloin valtion rahoitusyhtiö Business Finland, ely-keskukset ja Valtiokonttori. Vasta nyt, vajaat kaksi vuotta myöhemmin, on selvinnyt, että rahanjakoprosessi oli järkyttävä eikä kestänyt päivänvaloa, koska päätökset tehtiin kovassa kiireessä ja epäyhtenäisesti. Valtiontalouden tarkastusviraston raportti koronatukien jakamisesta oli karua luettavaa (HS Talous 23.11.).

Hallitus on siis tekemässä uutta päätöstä nopeasta rahanjakamisesta. Tekeekö hallitus taas amatöörimäisen virheen, josta me veronmaksajat kärsimme vielä vuosien kuluttua?

Jorma Paavonen

emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.