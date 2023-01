Tunnin juna on turha

Tunnin juna johtaisi pakkolunastuksiin ja vahingoittaisi ympäristöä.

Helsingin ja Turun välille suunniteltua uutta junayhteyttä on markkinoitu valheellisesti tunnin junana (HS 4.1.). Nyt on selvinnyt, että matka Helsingistä Turkuun kestääkin 78–86 minuuttia. Sinänsä hyvä, että valheellinen markkinointi paljastui tässä vaiheessa ennen kuin suurempaa vahinkoa on syntynyt.

Tunnin juna on turha hanke, joka maksaisi toteutuessaan miljardeja euroja. Se johtaisi pakkolunastuksiin ja vahingoittaisi ympäristöä. Meidän tulee turvata nykyisten raideyhteyksien toiminta lähi- ja kaukoliikenteessä eikä haaskata rahoja turhiin megahankkeisiin.

Antti Vuorela

diplomi-insinööri, Helsinki

