Tulevaisuuden Itä-Suomessa voi hyvinkin olla vain yksi maakunta ja vain yksi hyvinvointialue.

Kolmekymmentä vuotta kestänyt hyvä aikakausi on päättymässä, sanoi historioitsija Laura Kolbe (HS 31.12.). Nyt rakennetaan uusia muureja ja rajoja.

Uutta aitaa rakennetaan myös Suomen itärajalle. Toisaalta kehitys ravistelee nykyisten rajojen, sääntöjen ja toimintamallien merkitystä maan sisällä ja erityisesti rajaseudulla itäisessä Suomessa. Tämä koskee myös perinteistä maakunta- ja kuntakeskeistä aluekehitysajattelua, joka voi jopa rajoittaa alueiden luontaisten vahvuuksien ja todellisen elinvoimaisuus- ja aluekehityspotentiaalin hyödyntämistä sekä rajat ylittävää verkostoyhteistyötä. Uutta ajattelua tarvitaan itäisen Suomen tulevaisuuden suunnittelussa ja kehittämisvision laatimisessa, jota parhaillaan työstetään työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

Eri alueilla on omat erityispiirteet ja kehityshistoria, joilla ne erottuvat muista. Etelä-Savon kulttuuriperinnön kehityslinjat, jatkumot ja murrokset -selvityksessä nostetaan alueen erityispiirteiksi ainutlaatuinen järviluonto, reittivedet rantoineen sekä rajaseutu ja sen sotaisa kulttuurihistoria. Nämä teemat sopivat myös Etelä-Savoa ja Itä-Suomea laajemman alueen erityispiirteiksi. Esimerkiksi reittivesiin ja Järvi-Suomen ydinalueeseen kuuluu Vuoksen vesistön lisäksi myös Kymijoen vesistö, joka laajentaa aluekokonaisuutta huomattavasti länteen.

Erityispiirteet tulisi hyödyntää luontaisina vahvuuksina, mutta ne tuovat mukanaan myös omat vaikeutensa. Tämä pätee reittivesiin ja rajaseutuun Venäjän naapurissa kuten Venäjän nykytilanne hyvin osoittaa.

Hyvinvointi-Suomen taantuvaa kehityskierrettä voidaan niin ikään pitää itäisen Suomen erityispiirteenä. Hyvinvointivaltion kasvun perintönä alueella on monella tapaa ylimitoitetut rakenteet. Julkisten palvelujen rahoituspohja ei yksinkertaisesti kestä nykymallin mukaista menoa. Sama pätee myös rakennettuun ympäristöön ja infrastruktuuriin.

Suomessa tarvitaan rakenteellista uudistamista. Tulevaisuuden Itä-Suomessa voi hyvinkin olla vain yksi maakunta ja vain yksi hyvinvointialue. Myös kuntien määrässä on karsittavaa. Uutta tasapainoa on haettava kuntaliitosten alueilla, joissa entisten kuntien tilalle on vakiintumassa ”pitäjiä” kevyine rakenteineen.

Resurssit, aluekehitystyökalut ja infrastruktuuri olisi saatava nykyistä tehokkaammin ja kestävämmin tukemaan sopeuttamista, alueiden luontaisia vahvuuksia ja uutta kasvua. Elinvoimavision lisäksi tarvitaan kestävä pohja ja rakenteet hyvinvointivaltion perustaksi. Olemalla uusiutuvien alueiden kärjessä Itä-Suomi voi näyttää mallia myös muulle Suomelle.

Jarmo Vauhkonen

Mikkeli

Aulis Tynkkynen

Loviisa ja Savonlinna

