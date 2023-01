Chat GPT:n kaltaiset tekoälysovellukset ovat muuttamassa perustavanlaatuisesti lukioiden ja yliopistojen suoritustapaa.

Marraskuussa julkaistun Chat GPT:n tietomäärä ja kyky käydä keskusteluja ovat ennennäkemättömän vaikuttavia. Erityisen silmiinpistävää on tekoälyn kyky kirjoittaa käskystä vakuuttavaa ja pitkälti faktapohjaista tekstiä tekstilajeista riippumatta – myös suomeksi. Kaikille ainakin toistaiseksi avoimella ja maksuttomalla tekoälyllä voi kirjoituttaa kaikkea työhakemuksista rakkausrunoihin ja vaalimainoksista virallisiin sähköpostiviesteihin. Ja ennen kaikkea: kaikkia kouluissa, lukioissa ja yliopistoissa vaadittavia tekstejä esseistä tiivistelmiin.

On yllättävää, miten vähälle huomiolle keskustelu Chat GPT:n ympärillä on jäänyt, sillä sen merkitykset ovat useiden alojen koulutukselle mullistavia. Esimerkiksi yliopiston yhteiskuntatieteiden opinnot ovat kandivaiheessa jo vuosikausia keskittyneet pitkälti esseiden, tiivistelmien ja lopputöiden tekemiseen. Ne tehdään itsenäisesti ja palautetaan yliopiston kurssialustalle. Vaikka erinäisiä kaupallisia esseetehtaita on ollut jo muutamia vuosia opiskelijoiden käytettävissä, niiden suosio on pysynyt Suomessa melko pienenä kalliiden hintojen ja heikon laadun vuoksi.

Chat GPT muuttaa nimenomaan tätä asetelmaa tuomalla huijaamisen ilmaiseksi opiskelijan omalle tietokoneelle vain muutaman klikkauksen ja komennon päähän. Jos opiskelija ei halua käyttää tekoälyn luomaa tekstiä sellaisenaan, antaa se vähintään opiskelijan omalle tekstille vahvan, rakenteellisesti sujuvan pohjan.

” Opintojen pikasuorittaminen muuttuu – ainakin väliaikaisesti – helpommaksi kuin koskaan.

Mielipidekirjoituksissa on pohdittu, kirjoittaako tekoäly taitavasti vai ei. Käytännössä opettajan on kuitenkin tällä hetkellä mahdotonta tunnistaa itse Chat GPT:n luomia esseevastauksia koneen tekemiksi. Laadultaan ne täyttävät jopa yliopistojen kanditason esseevastauksen vähimmäisvaatimukset. Tekoälyn kyky luoda riittävän hyviä vastauksia on sen merkittävin ominaisuus.

Opiskeluistaan aidosti kiinnostuneiden elämään tekoäly vaikuttaa tuskin kovinkaan paljon. Suurin muutos onkin siinä ryhmässä, joka haluaa opintonsa mahdollisimman nopeasti kasaan ja tutkinnon käteen, keinoja katsomatta. Opintojen pikasuorittaminen nimittäin muuttuu – ainakin väliaikaisesti – helpommaksi kuin koskaan. Nyt olisi viimeistään aika muuttaa ihailevaa suhtautumistamme opintojen pikasuorittamista kohtaan jälleen rauhallista opiskelua, ajattelua, kunnioittavaksi.

Jo joulukuussa kuulin tuntemaltani lukiolaiselta, että hän oli kirjoittanut yhteiskuntaopin esseensä käytännössä kokonaan Chat GPT:n avulla. On odotettavissa, että nuoret omaksuvat uuden teknologian käyttöönsä varsin nopeasti opettajien ja oppilaitosten seuratessa kaukana perässä. Uusien suoritus- ja arviointitapojen keksiminen vie oppilaitoksilta todennäköisesti paljon aikaa ja vaatii ensiksi tekoälyn asettamien uusien ongelmien yhteistä tiedostamista. Sitä ennen iloitsevat ne, jotka haluavat päästä helpolla.

Janne Yrjö-Koskinen

maisteriopiskelija, Helsingin yliopisto

