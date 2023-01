Lentoyhtiö Finnair on jättänyt viime vuosina noudattamatta runsaasti sitä koskevia lautakunnan ratkaisusuosituksia.

Kuluttajariitalautakunta perustettiin vuonna 1978 tarjoamaan kuluttajille edullinen keino saada heidän ja yritysten väliset kuluttajariidat ratkaistua. Lautakunta käsittelee kirjallisesti saamiaan valituksia ja antaa niitä koskevia ratkaisusuosituksia. Kuluttajille myönteisiä ratkaisusuosituksia noudattaa vuosittain noin 70 prosenttia yrityksistä.

Eri toimialojen kesken on kuitenkin suuriakin eroja siinä, kuinka hyvin suosituksia noudatetaan. Näkyvät isot yritykset, kuten pankit ja vakuutusyhtiöt, ovat tähän saakka noudattaneet ratkaisusuosituksia erittäin hyvin, kun taas monilla toimialoilla noudattamisaste jää jopa alle 50 prosentin. Lautakunnan suositusten noudattamisastetta voidaankin suurien toimialakohtaisten erojen vuoksi pitää nykyisellään korkeintaan tyydyttävänä.

Suosituksen noudattamatta jääminen merkitsee sitä, että lautakunnan tekemä työ osoittautuu turhaksi isossa osassa annetuista hyvityssuosituksista. Se on yhteiskunnan resurssien haaskaamista. Kuluttajan kannalta noudattamatta jättäminen merkitsee puolestaan sitä, että hän jää kokonaan ilman hänelle kuuluvaa rahallista korvausta.

Lentoyhtiö Finnair on jättänyt viime vuosina noudattamatta runsaasti sitä koskevia lautakunnan ratkaisusuosituksia. Nyt Finnair on lisäksi ilmoittanut, ettei se aio vastaisuudessakaan noudattaa virheellisiksi katsomiaan suosituksia (HS 4.1.). Finnairin ilmoitus on huolestuttava, sillä mikäli muutkin yhtiöt noudattavat sen esimerkkiä, on seurauksena suositusten noudattamisasteen romahtaminen nykyisestä.

Ilmoitus tekeekin ajankohtaiseksi kysymyksen siitä, tulisiko lautakunnan ratkaisut muuttaa sitoviksi samalla tapaa kuin ne ovat esimerkiksi Norjassa ja Hollannissa. Tällöin lautakunnan päätös olisi suoraan täytäntöönpanokelpoinen samalla tapaa kuin tuomioistuinten ratkaisut.

” Finnairin ilmoitus antaa irvokkaan kuvan kuluttajan oikeudellisesta asemasta.

Käräjäoikeuksissa riita-asioita ratkoo käytännössä vain yksi tuomari. Sen sijaan yksittäisen kuluttajariidan ratkaisemiseen osallistuu kuluttajariitalautakunnassa useita lakimiehiä. Lautakunnan ratkaisujen laatutasoa voidaankin sen vuoksi pitää varsin hyvänä oikeuslaitokseen verrattuna. Ainoa ero tuomioistuimiin verrattuna on se, että lautakunta ei sen menettelyn kirjallisen luonteen vuoksi kuule henkilötodistajia. Henkilötodistajien tarve on kuitenkin kuluttajariidoissa vähäinen. Pääsääntöisesti kysymys on hyödykkeen väitetystä viallisuudesta, ja tällöin merkitystä on nimenomaan asiantuntijoiden kuulemisella. Heitä lautakunta kuulee tarvittaessa kirjallisesti.

Olisikin jo aika päivittää kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen oikeudellinen luonne vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tehdä niistä täytäntöönpanokelpoisia monien muiden valtioiden tapaan. Nykyinen tilanne, jossa iso tunnettu valtionyhtiö voi julkisesti ilmoittaa viittaavansa kintaalla julkisen vallan ylläpitämän lautakunnan ratkaisuille, antaa aika irvokkaan kuvan kuluttajan tosiasiallisesta oikeudellisesta asemasta tämän päivän Suomessa.

Klaus Viitanen

kauppaoikeuden dosentti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.