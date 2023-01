Kaikki eläkeiän saavuttaneet sairaanhoitajat voisivat jatkaa työuraansa nollaprosenttisella verokannalla.

Sairaaloiden tehohoito on kriisissä. Kaikkia lapsia ei pystytä leikkaamaan, koska sairaanhoitajia on liian vähän. Sydänleikkausta odottavat lapset ovat yli puolen vuoden jonoissa, ja heitä kuljetetaan kohta esimerkiksi Göteborgiin sairaalaan leikattaviksi. Sairaanhoitajien työtaakka on kuluttava, koska hoitajia on yksinkertaisesti liian vähän ja pätevät hoitajat hakeutuvat toisiin tehtäviin. Pulaan on kuitenkin yksinkertainen, nopea ja helppo ratkaisu.

Kaikki eläkeiän saavuttaneet sairaanhoitajat voisivat jatkaa työuraansa nollaprosenttisella verokannalla. Siis he saisivat palkastaan kaiken ”puhtaana käteen”. Tuloverottomat lisävuodet eivät muuttaisi jo ansaittua eläkettä, eikä eläkettä myöskään maksettaisi ennen kuin hoitaja oikeasti jäisi eläkkeelle.

Pienellä kyselykierroksella selvisi, että moni eläkeiässä oleva, mutta niin sanotusti täydessä iskussa oleva hoitaja olisi valmis jatkamaan muutaman vuoden, jos palkka olisi parempi. Tällä järjestelmällä se olisi noin 30 prosenttia parempi kuin normaalisti.

Hyötyjiä olisi useita eikä häviäjiä olisi lainkaan. Työnantajan ei tarvitsisi maksaa palkan oheiskuluja, kuten vakuutusmaksuja, eläkemaksuja ja sosiaaliturvamaksuja. Työntekijä saisi korotetun palkan. Eläkejärjestelmä säästäisi maksetuissa eläkkeissä ja potilaat hyötyisivät saadessaan hoitoa. Vähäisintä ei ole myöskään se, että aktiivinen eläkeläinen olisi yhteiskunnalle hyödyksi saadessaan tehdä työtä niin halutessaan.

Matti Remes

kirjailija, Hanko

