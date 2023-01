Aamulehti kirjoittaa Yhdysvaltojen politiikan käänteistä uuden kongressin alkumetreillä.

”Edustajainhuoneen vallan vain pienellä marginaalilla voittaneet republikaanit ottivat yhteen, eivät demokraattien, vaan kaikkien yllätykseksi oman puolueensa sisällä. – – Vuosikymmeniä paikasta haaveillut kalifornialaisedustaja Kevin McCarthy koki valtavan nöyryytyksen, kun hän ei pystynyt saamaan tarvittavaa 218 ääntä.”

”Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Edustajainhuoneen johtajan valinta pitäisi olla kauden helpoin tehtävä.”

”Samalla paljastui se, miten repaleinen ja jopa sekavassa tilassa republikaanipuolue on. Käytännössä pieni, ex-presidentti Donald Trumpia vahvasti kannattava ryhmittymä pystyi lamaannuttamaan maailman johtavan valtion päätöksentekoelimen heti ensimmäisenä päivänä välivaalien jälkeen.”

”Republikaanit hamusivat takaisin valtaan kahden vuoden jälkeen. He ilmiselvästikään eivät osaa sitä käyttää.”

”Politiikka on Yhdysvalloissa perinteisestikin draamaa, mutta nyt Washingtonissa ollaan vakavan paikan edessä. Seuraavan kahden vuoden aikana sovittuja päätöksiä esimerkiksi valtion velan kasvusta on saatava maaliin, samalla talous on pidettävä kunnossa, Ukrainalle annettava apu on tärkeää ja edessä häämöttävät presidentinvaalit.”

”Kaikenlaisen kieroilun pitäisi loppua heti. Vaikka asiat tapahtuvat kaukana, niillä on laajaa vaikutusta koko maailmaan, myös Suomeen.”

Savon Sanomat toteaa, että Blastr Green Steelin Inkooseen kaavailema terästehdas on herättämästään laajasta innostuksesta huolimatta vielä kovin kaukainen hanke.

”Ensinnäkin Inkoon tehdas olisi kokonaan uusi sähkönkuluttaja, ja tällä hetkellä Suomi ei ole sähkön suhteen omavarainen. Lähivuosina tilanne muuttuu, kun Suomeen rakennetaan koko ajan lisää hiilidioksiditonta sähköntuotantokapasiteettia, lähinnä tuulivoimaa. Toiseksi on tärkeä ymmärtää, että sähköntuotantokapasiteetin kasvu ei yksin riitä. Fingridin on rakennettava kantaverkkoon sähkölle lisää siirtokapasiteettia pohjoisen tuotantoalueilta.”

”Tuotannon joustavuus merkinnee sitä, että halvan sähkön oloissa vetyä valmistetaan varastoon. Kolmas pulma tuleekin pienimolekyylisen vetykaasun varastoimisesta suuressa mittakaavassa.”

”Investointipäätöstä yritys lupailee vuonna 2025, johon mennessä hankkeen valtavan rahoituksen pitäisi olla koossa. Jos yritys siinä onnistuu, insinöörit ratkaisevat muut pulmat.”