Vesimittareihin liittyvällä lainsäädännöllä ei ole ratkaistu huoneistokohtaista vesilaskutusta kustannustehokkaasti ja oikeaoppisesti.

Asunto-osakeyhtiölaissa määrätään vesikustannusten jakamisesta: ”Veden yhteishankinnasta yhtiölle aiheutuvien menojen osalta vastikkeen perusteena on luotettavasti mitattu todellinen kulutus. Osakkeenomistajalle on toimitettava kuukausittain tiedot veden kulutuksesta osakehuoneistossa. – – Tarkempia säännöksiä – – annetaan valtioneuvoston asetuksella.”

Ympäristöministeriön 23.11.2020 voimaan tulleessa asetuksessa määrätään: ”Rakennuksessa on oltava huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän veden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollista käyttää laskutuksen perusteena. Huoneistokohtaisten vesimittareiden on oltava etäluettavia.”

Käytännössä lain voimaantulon jälkeen vesimittarit vaaditaan asennettavaksi linjasaneerauksen yhteydessä. Ne, jotka ovat ehtineet tehdä linjasaneerauksen ennen lain voimaatuloa, saavat edelleen toteuttaa taloyhtiölle kustannustaloudellista henkilömäärään perustuvaa veloitusta. Henkilömääriin perustuva veloitus on niin sanotusti byrokratiavapaata. Byrokratian kasvattaminen nostaa aina asumiskustannuksia. Selvästi on nähtävissä, että joissakin yhtiöissä veden tasauslaskutus ei pienennä vaan kasvattaa asumiskustannuksia.

Vesimittareihin liittyvällä lainsäädännöllä ei ole ratkaistu huoneistokohtaista vesilaskutusta kustannustehokkaasti ja oikeaoppisesti. Nyt veden tasauslaskutus kuormittaa isännöintitoimistoja kohtuuttomasti. Lisäksi isännöintitoimiston selvitettäväksi jäävät mahdolliset huoneistokohtaiset mittarivirheet, joiden selvittäminen kuuluu veden toimittajalle. Jotkin veden toimittajat eivät enää huolehdi edes päämittarin luennasta. Jos lukemaa ei ilmoiteta – eli jos isännöintitoimisto ei huolehdi tästäkin – veden toimittaja arviolaskuttaa vuosikaudet väärillä oletusarvoilla.

Vesimittareihin liittyvää lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että veden toimittajan tulee järjestää huoneistokohtainen vesilaskutus, huolehtia mittariluennat ja mittareiden kalibroinnit sekä tarjota lainsäätäjän vaatima informaatio osakkaille. Vesimittareihin liittyvä työ lieveilmiöineen tulee saada pois isännöintitoimistosta, sillä isännöintitoimistolle nämä työt eivät kuulu.

Risto Heikkilä

isännöitsijä

Keravan kiinteistöpalvelu oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.