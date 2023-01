Kiinalaiset ovat joutuneet kuukaudessa opiskelemaan koronaviruksen käytännöt a:sta ö:hön

Kuukausi sitten ystäväni täällä Pekingissä lähetti viestin: ”Tulin kamalan kipeäksi yöllä. Hirveä päänsärky.”

Vastasin, että älä mene töihin. Voi olla koronaa. Pekingissä oli ensimmäistä kertaa alkanut todella moni sairastua covid-19:een.

Mutta ystävä oli jo ehtinyt töihin. Hän oli saanut kotitestistä negatiivisen tuloksen. Hänelle ei tullut mieleenkään, ettei testi välttämättä kerro totuutta. Parin päivän päästä tuli toisenlainen tulos. Työyhteisöstä puolet sairastui.

Kiinalaiset ovat ottaneet pikaisesti pomppuisen kurssin korona-arkeen. Aiemmin koronavirustautia ei Kiinassa paljoa ollut, eivätkä viranomaiset saaneet jaettua ohjeistusta ennen kuin iso osa maata olikin yhtäkkiä sairaana.

Väärät tiedot ovat kukkineet.

Olen selittänyt toiselle ystävälle, ettei ole järkeä mennä ottamaan rokotusta heti taudin sairastettuaan. Kannattaa pitää muutama välikuukausi.

Laajalle levinneen ja sittemmin dementoidun huhun mukaan sairastetun taudin jälkeen kuluisi kaksi viikkoa ennen kuin immuniteetti olisi kehittynyt. Parantuneet siis siivosivat kotona pintoja ja heittivät hammasharjojaan pois, jotta eivät sairastuisi heti uudestaan samaan tautiin.

Hetken eli vahvana uskomus, että kun on kerran sairastanut covidin, on siltä ikuisesti turvassa. Nyt ikävä totuus on jo levinnyt.

Toiset pelkäävät yhä koronavirusta kuin ruttoa, sillä Kiinan propaganda syötti sen vaarallisuutta kansalle kaksi ja puoli vuotta. Mutta joulukuussa suuri osa kansaa alkoi suhtautua tautiin kevyesti: covidhan on vaaraton kuin flunssa! Se kun oli valtion uuden propagandan viesti.

Paikoin ihmisiä on jopa kehotettu menemään sairaana töihin. Kun peruin illalliseni sairastuttuani, illallisseuralaiseni yritti naureskellen kääntää päätäni.

” Väärät tiedot ovat kukkineet.

Suurimmalle osalle sairastuneista covid tuntuukin flunssalta. Tosin ei niin kevyeltä kuin Kiinan aiempi tilastointi ”oireettomien” osuudesta on kansaa erehdyttänyt.

Ja sitten on se osa ihmisistä, erityisesti vanhuksista, jotka tauti tappaa. Hautajaisia riittää.

Siihen arkeen kiinalaiset ovat nyt ikävästi heränneet, vaikka viralliset tilastot eivät juuri kuolleita huomaa. Brittimallinnusten mukaan Kiinassa kuoli joulukuussa covidiin ehkä 100 000 ihmistä. Luku saattaa olla alakanttiin, ja se kasvaa vauhdikkaasti.

Propagandakin on alkanut verrata covidia flunssan sijasta influenssaan.

Kirjoittaja on HS:n Kiinan-kirjeenvaihtaja