Mitä muuta voimme tässä maailmantilanteessa tehdä kuin vaatia muutosta parempaan?

Airi Punkari kirjoitti (HS Mielipide 6.1.) taimien istuttamisen olevan kadulla istumista parempi ilmastoteko. Hän jaotteli nuoret kaupunkilaisiin ja maalaisiin ja kuvasi, että kaupunkilaiset ovat ilmastoahdistuneita ja makoilevat kadulla pysäyttämässä liikennettä, kun maaseudun nuoret tekevät osansa maapallon pelastamiseksi istuttamalla taimia.

Tällainen jako on mielestäni haitallinen. Itse myönnän olevani ahdistunut kaupunkilaisnuori, joka osallistuu Elokapinan mielenosoituksiin. Samalla olen kuitenkin myös ylpeä maalaisjuuristani ja viettänyt lapsuudessa paljon aikaa isovanhempien luona Pohjois-Savossa. Olen useana kesänä istuttanut taimia työkseni.

Itse asiassa koin ensimmäistä kertaa ympäristöahdistusta juuri taimia istuttaessani. Olin yksitoistavuotias ja kuljin ukin ja taimilaatikon kanssa avohakkuulla. Näin kaadettujen puiden kannot ja muokatun maan ja surin, koska minulle rakas metsä oli kaadettu. Sitä eivät taimet korvanneet.

Tehometsätalous on pitänyt huolta siitä, että taimikoita riittää. Taimet eivät juuri ilmastoa ja ympäristöä auta niin kauan kuin taimikoista kasvaa yksipuolisia talousmetsiä, jotka jokin metsäyhtiö lopulta päätehakkaa. Taimien istuttaminen on kuin lahjoittaisi rahaa ja ilmaista työvoimaa metsäteollisuudelle. Samalle teollisuudelle, joka on suurimpia syitä luontokatoon Suomessa ja hakkuillaan romahduttanut hiilinielut.

Punkari antoi ymmärtää, ettei mielen osoittaminen kannata. Mutta mitä muuta voimme tässä maailmantilanteessa tehdä kuin vaatia muutosta parempaan? Tarvitsemme päättäjiltä toimia luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämiseksi ja suuryrityksiltä vastuullisempaa toimintaa. Yksittäisten ihmisten teot ovat toki tärkeitä, mutta maailma muuttuu vasta, kun yhdessä sitä vaadimme.

Ida Korhonen

ympäristöaktivisti, Helsinki

