Kriisiytymisessä on kyse työpaikkojen toimintakulttuurista

Ihminen tarvitsee riittävän määrän arvostuksen, hallinnan ja oikeudenmukaisuuden tunnetta voidakseen hyvin.

Koko talven olemme lukeneet, kuinka varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä sosiaali- ja terveysalalla työntekijät uupuvat tai karkaavat muualle töihin. Kutsumusammatteina tunnetut julkisen alan työtehtävät on kaivettu palkkakuopan lisäksi työtyytyväisyyskuoppaan.

Vaatii jo melkein yrittämistä, että onnistuu tappamaan merkityksellisyyden tunteen työstä, jossa tavoitteena on toisen ihmisen auttaminen. Toimialajohtaja kuvasi tilannetta visaiseksi pulmaksi (HS 5.1.), mutta kuinka monimutkainen tilanne lopulta on?

Ihminen tarvitsee riittävän määrän arvostuksen, hallinnan ja oikeudenmukaisuuden tunnetta voidakseen hyvin. Työntekijäkertomukset kriisiytyneiltä aloilta kertovat näiden puutteesta.

Palkkauksen ongelmien ratkominen on tietysti osa ratkaisua, mutta edellä mainittujen perustarpeiden tyydyttämiseksi ei tarvita edes lisää rahaa. Kyse on toimintakulttuurista.

Sote-puolella on viime vuosina laajalti otettu käyttöön systeemistä työotetta. Siinä keskeistä on kunnioittava ja ratkaisukeskeinen dialogisuus sekä ymmärrys asioiden keskinäisistä monensuuntaisista vuorovaikutussuhteista. Tätä ajattelutapaa soisi lisättävän myös julkishallinnossa, joka on kokonaisuudessaan pohjimmiltaan tukipalvelu asiakastyötä tekeville.

Nämä työntekijät ovat panostuksemme siihen, että voimme sanoa elävämme hyvinvointivaltiossa vielä 20 vuodenkin päästä. Viesti, jonka kuulemme heidän työhyvinvointinsa puutteista, on selkeä ja yhtenevä. Työkaluja on olemassa. Tarvitaan vain toimia.

Hannaleena Maarianvaara

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.