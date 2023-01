Säännölliset tapaamiset, joissa ihmisen kokemus tulee kuulluksi, turvaavat yksilön ja yhteisön työkykyä muutosmatkalla.

Viime aikoina on keskusteltu paljon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvoinnista ja sen vaikutuksesta alalla pysymiseen. Vuoden alussa syntyneet hyvinvointialueet tuovat ainutlaatuisen, suuren muutoksen sote-ammattilaisille. Tavat tehdä työtä yhdessä uudistuvat.

Muutos on yhteinen, mutta kokemus on aina yksilöllinen. Ennalta ei voi määritellä, mikä muutoksessa on merkityksellistä. Jokainen muutoskokemus on ainutlaatuinen prosessi, joskus yllätys jopa ihmiselle itselleenkin.

Sama muutos herättää jokaisessa erilaisia tunteita. Tunne on looginen – se on aina totta, tarpeellinen ja antaa paljon tietoa. Ihmisillä on erilaisia kykyjä sekä voimia tehdä psyykkistä työtä.

Muutos herättää paljon kysymyksiä, tunteita, lisääntynyttä puhumisen tarvetta ja toivetta läsnä olevasta johtajuudesta. Muutos saattaa herättää turvattomuuden ja arvottomuuden kokemuksia. Muutosmatkallaan ihminen on tavanomaista herkempi haavoittumaan itsetunnoltaan. Muutos saattaa olla uhka myös minuudelle.

Muutoksessa siirtyy paljon arvokasta vanhaa uuteen. Silti yksilö, työyhteisö ja koko organisaatio joutuvat luomaan uudenlaisen identiteetin. Vaikka vanha ammatillinen osaaminen ei katoa mihinkään, muutosprosessi saattaa synnyttää väliaikaista osaamattomuuden pelkoa ja riittämättömyyden tunnetta, kun on luovuttu vanhasta tavasta toimia, mutta ei hallita vielä uutta. Muutoksen aikana on tärkeää, että ihmiset voivat säilyttää hallinnan tunteensa sekä tunteen omasta arvostaan ihmisenä ja ammattilaisena.

Tarvitaan aika ja paikka muutoskokemusten jakamiselle yhdessä. Säännölliset tapaamiset, esimerkiksi työnohjaushetket, joissa ihmisen kokemus tulee kuulluksi, turvaavat yksilön ja yhteisön työkykyä muutosmatkalla. Yhteisten jakamisen hetkien kautta uhka muuttuu mahdollisuudeksi ja monenlaiset tunteet elämänviisaudeksi.

Jos työyhteisön tunneilmapiiri on konfliktiherkkää, työyhteisösovitteluprosessi on erinomainen mahdollisuus lisätä yhteistä ymmärrystä tilanteeseen ja turvata hyvinvointia työssä. Konfliktin voi nähdä jopa lahjana – se kertoo, mistä kaikesta tässä työyhteisössä juuri nyt on tärkeää yhdessä puhua ja sopia.

Polku yhteiselle, uudelle työn tekemisen kartalle löytyy avoimen dialogin kautta. Yhdessä etsien luodaan sellaista muutoskyvykkyyttä, johon kukaan ei yksin olisi yltänyt.

Liisa Kilvensalmi

työnohjaaja ja työyhteisösovittelun erityisosaaja

Dialogius oy

