Yksityisten yritysten palkkaamien vartijoiden käskyt eivät nauti samanlaisesta lainvoimaisuuden ja ymmärrettävyyden suojasta kuin poliisin.

Oikeustieteen tohtori ja turvallisuusalaan erikoistunut tutkija Jyri Paasonen kommentoi Ison Omenan lauantaista kuolemaan päättynyttä vartijoiden suorittamaa kiinniottoa (HS 8.1.). Paasonen kertoi näin: ”Videota katsoen vartijoiden voimankäyttö vaikuttaa hallitulta. Voimakeinot ovat perusteltuja, sillä videolla näkyy [uhrin] vastarintaa.” Vastarinta puolestaan määritellään laveasti sekä aktiiviseksi että passiiviseksi fyysiseksi käytökseksi, jolla pyritään estämään vartijaa toimimasta.

On täysin odotettavissa, että ihminen saattaa kiihtyä, kun hänen liikkumistaan rajoitetaan tavalla, joka ei tunnu oikeutetulta. Yksityisiltä vartijoilta puuttuu tällainen oikeutus.

Suomessa poliisilla on yleisen ymmärryksen mukaan väkivallan ja esimerkiksi poistumiskäskyjen laillinen yksinoikeus. Poliisin käskyjen vastustaminen on suomalaisille tuttu rikokseksi määritelty teko, jossa riskinä on fyysisen koskemattomuuden rajoittaminen tai loukkaaminen. Yksityisten yritysten palkkaamien vartijoiden käskyt eivät nauti samanlaisesta lainvoimaisuuden ja ymmärrettävyyden suojasta.

Kun esimerkiksi mielenosoittaja haluaa kritisoida poliisia tämän käyttäessä ylimitoitettua voimaa, muistetaan aina tuoda esiin, että protestiin osallistuminen sisältää poliisin käyttämän väkivallan riskin.

On äärimmäisen epäselvää, missä kohdassa kauppakeskuksessa asioiva tekee saman riskinymmärrykseen perustuvan valinnan. Kenen päätöksentekoon pohjautuen kauppakeskuksessa kävijä menettää oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen? Ison Omenan tapauksessa kauppakeskuksessa ollut nainen menetti henkensä.

Päätöksen mahdollisesti kuolettavasta kiinnipidosta tekivät vartijat, joiden koulutus, työolosuhteet ja otteet eivät olleet poikkeuksellisia sinänsä, vaan vastasivat alan yleistä toimintatapaa. Voimankäytön mitoitus turva-alalla perustuu liiallisesti työntekijän omaan harkintaan. Oikeus voimankäyttöön tämänhetkisen lain puitteissa on erityisen huolestuttavaa, sillä turva-ala on kasvava ja tuottava sektori.

Emiel Riiko

yhteiskuntatieteen maisteri (MSc)

Helsinki

