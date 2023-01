Kotisairaanhoito ja päivystys ovat olleet jo pitkään sitä mieltä, että koti ei ole vanhukselle turvallisin paikka.

Olemme omaisina seuranneet sotaveteraanin hoitoa Länsi-Uudellamaalla. Hiljalleen hänen voimansa ovat ehtyneet. Jalat ja tasapaino ovat menneet heikoiksi, ja muistikin on alkanut pätkiä. Voimakas tahto on kuitenkin säilynyt.

Jo muutamia vuosia vanhuksen kotona pärjääminen on ollut heikkoa: kaatumisia, lukemattomia käyntejä päivystyksessä, josta yleensä on kotiutettu jälleen taas viikoiksi tai muutamiksi kuukausiksi, kunnes taas kotona pärjäämättömyyden vuoksi hän on joutunut päivystykseen.

On tavallista, että vanhus kotiutetaan ja seuraavan päivänä hän löytyy lattialta makaamasta ja jälleen toimitetaan päivystykseen. Näin saattaa jatkua useita kertoja kuukaudessa. Joskus on ollut toistuvia hoitojaksoja sairaalassa, jolloin olemme olleet helpottuneita, että vihdoin joku tekisi kokonaisarvion, mutta tätä ei ole toiveistamme huolimatta tehty.

” Ei voi kuin ihmetellä, missä tilassa vanhustenhoito Suomessa on.

Kotisairaanhoito ja päivystys ovat olleet jo pitkään sitä mieltä, että koti ei ole hänelle turvallisin paikka. Kunnan etu on toki pitää hänet kotona, koska Valtiokonttori maksaa kotihoidon, ja laitoshoidon maksaa nykyisellään sitten ilmeisesti hyvinvointialue.

Lukuisten päivystyskäyntien jälkeen koitti onnenpotku ja sotaveteraani pääsi Kaunialaan kuntoutukseen. Hän viihtyi siellä, koki olonsa turvalliseksi ja totesi: ”Tämä on nyt minun kotini.” Sitten tuli viesti, että hänet siirrettäisiin kotikuntaansa kuntoutusarvioon kotiutusta varten. Niinpä hänet vietiin väkisin kotikuntansa hoivakotiin.

Ei voi kuin ihmetellä, missä tilassa vanhustenhoito Suomessa on. Näinkö Suomi kohtelee sotaveteraaneja, jotka ovat taistelleet meille itsenäisyyden? Kauniit itsenäisyyspäivän puheet unohdettiin muutamassa viikossa.

Lääkäriomainen

