On erittäin vakavaa, että kuljetuspalveluja käyttävät ovat kärsineet ja taksiautoilijat ovat joutuneet koville alalla pärjätäkseen.

Ministeri Anne Berner (kesk) vei aikanaan käytäntöön taksiuudistuksen, jonka tavoitteena oli lisätä kilpailua taksimarkkinoilla ja madaltaa taksimatkojen hintoja. Uudistuksen vuoksi myös kuntien oli kilpailutettava sosiaali- ja terveystoimen vastuulla olevat kuljetuspalvelut.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kuntien tuli kilpailuttaa välityspalvelu ja sen ohjaukseen tuleva liikennöinti joko yhdessä tai erikseen. Esimerkiksi Espoossa tästä seurasi kuljetuspalvelujen käyttäjille vuosien piina, joka jatkuu edelleen. Myös taksiautoilijat joutuivat koville muun muassa siksi, että kuntien maksamia korvauksia vammaisten ja ikäihmisten taksiautoilusta muutettiin merkittävästi.

Bernerin uudistus on osoittautunut epäonnistuneeksi, sillä olemassa olevien tietojen mukaan uudistuksen tavoitteet eivät ole toteutuneet. Hintojen lasku ei ole toteutunut erityisesti palkkojen ja autoilun kustannuksien vuoksi. Kuljetuspalvelujen käyttö on hankaloitunut ja ollut jopa turvatonta. Kela-kyytien määrä on vähentynyt erityisesti Uudellamaalla. Lisäksi uudistus on aiheuttanut veronkiertoa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on jo tehnyt joitakin korjauksia taksilainsäädäntöön. Korjaukset kohdistuivat muun muassa harmaan talouden torjuntaan. Myös taksien käytön turvallisuutta edistettiin kuljettajiin liittyvällä sääntelyllä. Parannettavaa on silti edelleen. Parannusten tekemiseen on myös velvoite, sillä eduskunta hyväksyi Suna Kymäläisen (sd) johtaman liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuman ongelmien poistamisesta. Valiokunnan lausumassa toivotaan, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy valmistelemaan Kela-kyytien ja muidenkin julkisten kyytien uudistuksia.

On erittäin vakavaa, että kuljetuspalveluja käyttävät ovat kärsineet ja taksiautoilijat ovat joutuneet koville alalla pärjätäkseen. Tehdyt toimenpiteet tilanteen parantamiseksi ovat olleet tarpeen, mutta loputkin kuljetuspalveluissa olevat ongelmat tulee poistaa.

Uuden ei-markkinaehtoisen toimintatavan tulee varmistaa vammaisille ja ikäihmisille toimivat ja turvalliset kuljetuspalvelut. Uudistusta tarvitaan myös siksi, että kuljetuspalvelujen hankinnat ylityöllistävät hyvinvointialueiden virkamiehiä. On löydettävä taloudellisempi tapa toimia velvollisuuden hoitamiseksi. Järkevästä toimintatavasta hyötyvät myös taksiautoilijat.

Johanna Värmälä

sairaanhoitaja (yamk), hallintotieteiden maisteri, Espoo

Pirkko Kuusela

Espoon vammaisneuvoston puheenjohtaja

Marsa Valtonen

Lohjan vammaisneuvoston puheenjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.