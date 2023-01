Kotiuttamiskelpoinen vanhus vietti neljä ylimääräistä päivää sairaalan osastolla.

Päivystysten ruuhkautuminen ympäri Suomea on saanut paljon palstatilaa viime viikkoina. Erityisesti jatkohoitoon pääsemisen on kerrottu ruuhkauttaneen päivystyksiä. Omakohtainen kokemukseni loppiaisen ajalta on saanut otsikot uuteen valoon.

Yli 90-vuotias äitini joutui kaaduttuaan leikkaukseen ja osastohoitoon kirurgiselle osastolle. Loppiaisen alla torstaina aamupäivällä minulle soitettiin sairaalasta ja kerrottiin, että äitini kotiutettaisiin päivän mittaan ja hän tarvitsisi kotiuduttuaan rollaattorin liikkumistaan varten. Sairaalasta ilmoitettaisiin apuvälinelainaamoon. Apuvälinelainaamon kiinniolo kuitenkin aiheutti sen, että kotiutus siirtyi maanantaihin. Kotiuttamiskelpoinen vanhus viettikin nyt neljä ylimääräistä päivää sairaalan osastolla. Äitini kotikunnan apuvälinelainaamo on avoinna arkisin kello 8–10.

Kotiuttaminen sairaalasta on kaiken kaikkiaan sisältänyt myös paljon muita haasteita ja lopulta apuvälineen nouto – jonka piti hoitua kelataksilla kotiuttamisen yhteydessä – ilmoitettiin siirtyvän minun vastuulleni, koska ”sairaalasta ei voida kotiuttaa mihinkään tiettyyn aikaan”.

Näyttää siltä, että Hus-yhtymä kaipaa kipeästi työntekijöitä, jotka hoitavat potilaiden kotiuttamisen ja siihen liittyvien käytännön asioiden hoitamisen. Varsinkin vanhusten ollessa kyseessä apuvälineiden luovutus on järjestettävä niin, että ne saa kotiuttamisen yhteydessä mukaan. Juhlapyhäviikonloppujen pituisia katkoksia ei apuvälineiden saamisessa voi olla.

Jos uuden potilaan hoitoon pääseminen kirurgiselle osastolle on kiinni kotiutettavan potilaan apuvälineiden saatavuudesta, järjestelmässä on paha valuvika.

Läheinen

