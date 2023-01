Kasvokkain tapaamisen ja matkustamisen tarve on vähentynyt.

Junamatka-ajan lyhentäminen on tarpeetonta (HS Mielipide 6.1.) myös Helsingin ja Tampereen välillä. Matka-aikojen lyhentämistä tärkeämpää on parantaa junien lähiverkkoja ja muita etätyöskentelymahdollisuuksia. Kun matka-ajan pystyy käyttämään sujuvasti työntekoon, on lähes sama, kestääkö junamatka puoli tuntia enemmän vai vähemmän.

Kasvokkain tapaamisen ja matkustamisen tarve on myös vähentynyt. Koronavirusaika on lisännyt etäpalaverimääriä valtavasti, ja etäpalaveritekniikat ovat tulleet yleiseen käyttöön. Yhteiskunnan liikenne- ja tietoliikenneinvestointien lähtötiedot ovat siis muuttuneet aivan viime vuosina huomattavasti. Kun lähtötiedot näiltä perustavilta osiltaan päivitetään, näyttää tunnin junien tarve ja kannattavuus luultavasti toiselta kuin nyt.

Pekka Riikonen

Helsinki

