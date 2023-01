Punaisen Ristin ystävätoiminta on yksi keino taistella yksinäisyyttä vastaan.

Mielipidesivulla on kirjoitettu yksinäisyydestä. Joka kolmas meistä tuntee itsensä yksinäiseksi – joukossa on siis ihmisiä kaikkialta ympäriltämme. Punaisen Ristin ystävätoiminta on yksi keino taistella yksinäisyyttä vastaan. Välitämme ystävää kaipaaville koulutettuja vapaaehtoisia säännöllisiin tapaamisiin. Uudellamaalla meillä on ystävätoiminnoissa lähes 2 000 vapaaehtoista. Myös vapaaehtoisena toimiminen voi olla keino lievittää yksinäisyyden kokemuksia.

Huolestuttavassa määrässä SPR:n ystävävälityksiin tulevista yhteydenotoista kerrotaan tilanteesta, jossa ihminen ei enää ollenkaan poistu kotoaan tai tapaa ketään. Pandemian alussa moni keksi pakon edessä keinot pärjätä kotona ilman kenenkään seuraa. Vaikuttaa siltä, että aluksi tarpeellisena valintana tehty eristäytyminen ei ole osalla ihmisistä loppunut ollenkaan.

Tiedetään, että sosiaalisella eristäytymisellä voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen. Siihen liittyy usein ahdistusta ja masennusta, sosiaalisia pelkoja, yksinäisyyden tunteita ja erityisesti ikääntyneillä liikuntakyvyn heikentymistä sekä muistihäiriöiden lisääntymistä. Mitä pidempään eristyneisyys jatkuu, sitä pelottavammalta ihmisten pariin lähteminen voi tuntua.

Yksinäisyyteen ja eristäytymiseen liittyy myös paljon häpeää. Oman kodin kynnyksen kasvamista ylitsepääsemättömäksi voi olla todella vaikea selittää kenellekään tai ymmärtää itsekään. Ilman keskusteluja toisen kanssa omat ajatukset voivat myös kiertyä pahasti vinoon.

Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoinen voi olla se, joka tulee yksinäisen luo ja kuulee hänen tarinaansa. Joissain tilanteissa vapaaehtoinen voi auttaa kynnyksen yli ja rohkaista takaisin sosiaalisiin kontakteihin. Yksinäisyyden tehokkain lääke on toinen ihminen.

Minna Jaakkola

sosiaalitoiminnan asiantuntija

SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.