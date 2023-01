Uudessa lisenssijärjestelmässäkin rahapelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen on keskeistä.

Valtioneuvosto ilmoitti 5. tammikuuta, että rahapelaamisen lisenssijärjestelmästä tehdään selvitys. Selvitystä tehtäessä on tarpeen huomioida muutamia seikkoja.

Suomalaisen rahapelaamisen sääntely on toteutettu arpajaislailla, ja lain viimeisimmät muutokset on toteutettu ensisijaisesti rahapelihaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen näkökulmista. Tämä on ollut ilahduttava kehityssuunta, jota ei saa unohtaa rahapeliteollisuuden lobatessa nyt itselleen mahdollisimman edullista toimintaympäristöä.

Lisenssijärjestelmään siirtymistä perustellaan ennen kaikkea ulkomaisille monopolin ulkopuolisille nettirahapelisivustoille tapahtuvalla rahapelaamisen kasvulla. Tästä kehityksestä selkeänä osoituksena on, että Peluurin tilastojen mukaan nettirahapelaaminen on ensisijainen pelaamisen kanava jo 85 prosentilla hoitoon hakeutuvista. Heistä 71 prosenttia pelaa ainoastaan monopolin ulkopuolisten peliyhtiöiden sivustoilla. (Peluurin vuosiraportti 2021). Toiseksi on esitetty, että ulkomaille pelattu rahamäärä pitäisi saada verotettua yhteiseen kassaamme.

Ratkaisuksi esitetään lisenssijärjestelmää, jonka avulla parhaassa tapauksessa saataisiin kaikille Suomesta lisenssin hankkineiden rahapeliyhtiöiden pelisivustoille suomalaisia pelaajia rahapelihaitoilta suojaavia vastuullisuustyökaluja kuten rahansiirto- ja tappiorajat sekä peliestot. Lisäksi enemmän tai vähemmän julkilausuttuna toiveena on, että lisenssi voisi tuottaa verotulona ulkomaille hävittyä rahaa takaisin valtion budjettiin.

Paine siirtyä lisenssijärjestelmään kasvaa. Mikäli Suomi päättää siirtyä lisenssijärjestelmään on huolehdittava siitä, että valmistelutyötä ei tehdä liian kiireisesti kuten Ruotsissa kävi. Lisenssijärjestelmän rakentaminen pitää tehdä huolella oppien ulkomaisista esimerkeistä Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista.

Tärkeintä on, etteivät fiskaaliset tavoitteet tai yksityisten rahapeliyhtiöiden voitontavoittelu saa selvityksessä ja lisenssijärjestelmän toteutuksessa liian suurta roolia. On varmistettava, että selvitystyössä otetaan huomioon toimenpiteet liittyen rahapelihaittojen ehkäisyyn, rahapelaamisen mainonnan ja markkinoinnin rajoittamiseen, tutkimukseen ja valtakunnalliseen rahapelihaittojen hoitoon.

Marja Pakarinen

vt. toiminnanjohtaja

Kari Vuorinen

talous- ja hallintojohtaja

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry

