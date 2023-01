Yksikin valheilla aloitettu sota on paljon kalliimpi kuin globaali valheiden murskaamisjärjestelmä.

Brasilialaiset hyökkäsivät presidentinpalatsiin, koska he uskoivat Jair Bolsonaron valheita. Yhdysvalloissa republikaanit hyökkäsivät kongressiin, koska he uskoivat Donald Trumpin valheita. Venäläiset hyökkäsivät Ukrainaan, koska he uskoivat Vladimir Putinin valheita.

Maailmassa on liikaa poliitikkoja, jotka valehtelevat ilmastonmuutoksesta, lajikadosta tai Taiwanista. He vievät resursseja ja huomiota pois asioista, jotka välttämättä olisi korjattava. Ihmiskunnalla ei ole enää varaa valheisiin.

Olemme keksineet keinon erottaa totuus epätodesta, mutta jostain syystä se on vajaakäytössä. Tieteessä sen osaamme: väitteet esitetään hypoteeseina, jotka perustuvat johdonmukaiseen teoriaan ja joiden paikkansapitävyyttä voidaan testata havaintojen avulla. Testeissä virheellisen hypoteesin todennäköisyys pienenee, kunnes se menettää kokonaan uskottavuutensa ja se hylätään. Joskus kaatuu kokonaisia teorioita.

Mikään ei estä meitä soveltamasta samaa menetelmää poliittisiin väitteisiin. Tarvitaan tietoalusta, jossa jonkin aihepiirin kaikki poliittiset väitteet, ehdotukset ja arvot otetaan tarkasteluun hypoteeseina. Niiden todenmukaisuudelle arvioidaan todennäköisyys kuten tieteessä. Kyseessä ei siis ole yksi media muiden joukossa vaan kattava prosessi, jossa valikoitu aihe käsitellään tutkimustuloksineen, salaliittoteorioineen, oman ja muiden puolueiden väitteineen, arvoperustoineen. Kaikki tieto arvioidaan ja leimataan.

Alusta tarjoaa sen paikan, josta kuka vain voi heti tarkistaa väitteen totuusarvon. Tämä ei korvaa demokratiaa vaan osoittaa joidenkin ajatusten kelvottomuuden ennen kuin ne päätyvät päätöksentekoon.

Vaikka itse emme raaskisi luopua omista harhaluuloistamme, kansankiihottajien olisi vaikea kylvää uusia. Yksikin valheilla aloitettu sota on paljon kalliimpi kuin globaali valheiden murskaamisjärjestelmä.

Jouni Tuomisto

tutkimusjohtaja, Kuopio

