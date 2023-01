Kymmenet yhdistykset etsivät vapaaehtoisia auttamaan.

Hei, sinä yksinäisyydestä kärsivä. Tiedätkö, että Suomessa on satoja erilaisia yhdistyksiä, joihin voi kuulua ja joissa voi harrastaa kaikenlaista? On potilasjärjestöjä ja omaisten järjestöjä, on työväenopistoja, kerhoja, lukupiirejä sekä kirjastojen järjestämiä tilaisuuksia, jotka ovat avoimia ja ilmaisia.

On myös kymmeniä yhdistyksiä, jotka etsivät kiivaasti vapaaehtoisia auttamaan, esimerkiksi Punainen Risti, seurakunnat, Pelastakaa lapset, Tukenasi ry, Lähetysseura ja Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Voit myös käydä vanhainkodeissa lukemassa ja juttelemassa vanhuksille, pelata korttia tai kävellä heidän kanssaan ulkona. Lähipäiväkodeista voi kysyä, saatko käydä siellä lukemassa lapsille. Antamalla itsestäsi jotakin pyyteettömästi saat, eikä tarvitse olla yksin.

Florence Schmitt

Turku

