Lapin Kansa toteaa, että Suomi ja Ruotsi ovat kärsivällisesti odottaneet Nato-jäsenyydelleen Unkarin ja Turkin vahvistusta.

”Nyt kärsivällisyys alkaa olla koetuksella. Tämä kävi ilmi Ruotsin Sälenin turvallisuuskonferenssissa, missä turhautumista oli havaittavissa sekä Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr) että Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin lausunnoista.”

”Ruotsin ja Suomen Nato-kelpoisuudesta kertoo jotakin se, että 28 maata 30:sta ratifioi jäsenyyden saman tien. Se, että Unkari ja Turkki ovat valjastaneet jäsenyytemme poliittis-taloudellisten tavoitteidensa edistäjäksi, on Natolle noloa. Pattitilanne nakertaa jo puolustusliiton uskottavuutta.”

Karjalainen kirjoittaa, ettei Turkin suoranainen painostus saa johtaa siihen, että Suomi ja Ruotsi tinkisivät oikeusvaltioperiaatteesta esimerkiksi Turkin vaatimista henkilöluovutuksista päätettäessä.

”Jo tähän mennessä koettu Turkille myötäsukainen Suomen ja Ruotsin diplomaattinen kiemurtelu on ollut riittävän kiusallista seurattavaa, ja nyt on hyvä tehdä yhtä lailla Turkille kuin Unkarillekin selväksi, että uusilta hakijamailta on turha koettaa vaatia tältä osin enempää kuin nykyisiltäkään jäsenmailta.”

”Toivottavasti siihen saadaan vahvaa tukea myös Naton suurilta jäsenmailta, jotta tämä irvokas vedätys pian päättyisi. Tämä olisi myös Naton etu.”

Savon Sanomien mukaan Suomi ja Ruotsi ovat kritiikissään oikeassa.

”Ovi ei ole auki, kun se on vasta raollaan. On eri asia odottaa porstuassa kuin istua tuvassa mukana päätöksenteossa.”

”Nyt on tärkeintä, että muut Naton jäsenmaat tukevat yhä päättäväisemmin Ukrainaa sen puolustussodassa Venäjää vastaan, jotta järjetön ihmisten teurastus voisi joskus päättyä oikeudenmukaiseen rauhaan.”

”Tuen yhtenäisyys on välttämätöntä myös sen osoittamiseksi, että itsekkäästi omaa etuaan vartioivat Turkki ja Unkari vahingoittavat lähinnä itseään veljeillessään Venäjän kanssa.”

Iltalehti arvioi, että turhautuneisuus kalvaa Natoa päivä päivältä enemmän.

”Suomi ja Ruotsi ovat täyttäneet Naton huippukokouksessa Madridissa allekirjoitetun yhteisymmärrysasiakirjan vaatimukset, mutta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ei ole osoittanut merkkiäkään halukkuudesta ratifioida kahden pohjoisen mallioppilaan Nato-jäsenyydet.”

”Demokraattisia arvoja puolustavan Naton olohuoneessa möllöttää virtahepo, jolla on Erdoğanin kasvot ja Vladimir Putinin varjo.”