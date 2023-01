Mitä kuuluu -kysymyksen esittäminen voi olla yksi vuoden tärkeimpiä hyvinvointitekojasi.

Helsingin Sanomissa on viime päivinä keskusteltu yksinäisyydestä. Ja se on todella hyvä asia: ilman keskustelua emme ikinä saa yksinäisyyteen liittyvää tabua murrettua. Yksinäisyys on kuitenkin monesti edelleen se synkeä asia, jota on parempi olla sanomatta ääneen, kuten nimimerkki Yksinäinen (HS Mielipide 4.1.) kirjoittikin: yksin olemista pahempaa on sanoa se julkisesti.

Asian ei pitäisi olla näin. Liian moni sinnittelee yksin, koska yksinäisyydestä on liian vaikea puhua. Sitä on liian vaikea tunnustaa – joskus jopa itselleenkin. Tällöin myös kynnys hakea apua kasvaa. Silloinhan asia tulisi myönnetyksi paitsi itselleen myös tukea tarjoavalle taholle tai läheiselle. Joskus voi tulla myös ymmärretyksi väärin, mikä näkyy vaikkapa siinä, että sekoitamme voimaannuttavan yksinolon (kyllä: ihan jokainen meistä tarvitsee itselleen sopivan määrän myös yksinoloa) haitalliseen yksinäisyyteen, jota kukaan ei vapaaehtoisesti itselleen toivo.

Saatamme toivoa salaa, että joku ymmärtäisi kysymättäkin, mistä kiikastaa. Tai että jos tarpeeksi pitkään sinnittelemme, yksinäisyys helpottuu itsestään. Ikävä kyllä niin harvoin tapahtuu. Yksinäisyyteen voi vaikuttaa, mutta monesti kestävien muutosten aikaansaaminen on helpompaa, kun asioita voi pohtia yhdessä toisen kanssa.

Yksinäisyyttä koetaan valtavasti yhteiskunnassamme, mutta edelleen koemme herkästi yksinäisyyden henkilökohtaisena epäonnistumisena, omana syynä tai merkkinä viallisuudestamme, jota ei ikinä voi muuttaa. Voiko siis olla, että sadoissatuhansissa suomalaisissa on jotakin perustavanlaatuista vikaa, koska he kokevat yksinäisyyttä? Tuskinpa.

Nimimerkki Yksinäinen kysyi kirjoituksessaan: ”Miten juuri sinä voisit tänä vuonna vähentää yksinäisyyteen liittyvää leimaa?” Haluan yhtyä tähän kysymykseen, kannustaa ja jopa haastaa jokaista keräämään rohkeutta puhua yksinäisyydestä sen oikealla nimellä, lisäämään puhetta yksinäisyydestä ja tekemään pieniä tekoja kanssaihmisten kohtaamiseksi. Mitä kuuluu -kysymyksen esittäminen voi olla yksi vuoden tärkeimpiä hyvinvointitekojasi.

Annina Lindberg

hankepäällikkö, Nyyti ry, Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.