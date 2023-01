Moni psyykkisesti sairastunut on menettänyt uskonsa terveydenhuoltoon

Monet sairastuneet kokevat, ettei mitään hoitoa oikeastaan edes ole olemassa, kun sen saaminen on niin toivotonta.

Sairastuneen ihmisen vaikuttaa tällä hetkellä olevan kohtuuttoman vaikeaa saada tarvitsemaansa hoitoa edes akuuteissa tilanteissa. Asia on syystä tapetilla. Pelkään kuitenkin, että nyt monet eivät edes yritä hakeutua lääkäriin, koska arvelevat, että seinä on vastassa kuitenkin.

Teen vapaaehtoistyötä psyykkisesti oireilevien nuorten parissa. Nuoret ilmaisevat itsekin toivovansa jonkinlaista ammattiapua mutta toteavat myös, että ei sitä kannata hakea kun sitten veisi ajan pois joltain toiselta. Tämä on yleinen kommentti itseään muita arvottomampana pitävän ihmisen suusta.

Nyt kuulen toisenlaistakin puhetta: ”Ei sitä apua kannata hakea, kun siellä on niin kova kiire, ettei kukaan minua ehdi huomioida kuitenkaan.” Tällainen hylätyksi tulemisen kokemus on sairastuneelle todella kivulias. Nyt monet kokevat, ettei mitään hoitoa oikeastaan edes ole olemassa, kun sen saaminen on niin toivotonta.

En ole varma, ymmärretäänkö Suomessa vieläkään, miten paljon mielenterveyspalveluihin täytyy ohjata resursseja, jotta jokainen saa tarvitsemaansa hoitoa. Mutta vaikka ymmärrettäisiin, tämän vuoren siirtämiseen menee vuosia.

Tilannetta voisi helpottaa lisäämällä matalan kynnyksen palveluita, joissa tukea tarvitseva pääsee keskustelemaan jonkun luotettavan ihmisen kanssa. Se ei ole hoitoa mutta välittää sairastuneelle tärkeän viestin: sinua ei jätetä yksin, sinua halutaan auttaa.

Mira Kreivilä

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Turku

