Vaikka kodinkoneiden käyttö on pääsääntöisesti turvallista, tulee jokaisen miettiä, kannattaako ottaa riski laitteen vikaantumisesta yöaikaan, jolloin laitetta ei valvota.

Sähkölämmitteisessä taloudessa kodinkoneen tai ladattavan laitteen yöaikaisen käytön tuoma säästö on varsin pieni.

Energian saatavuus on heikentynyt Euroopassa merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Sähköä on syytä säästää ja käyttää fiksummin, mutta ei oman ja läheistemme turvallisuuden kustannuksella.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoitti Suomen kokonaissähkönkäytön laskeneen marraskuussa yhdeksän prosenttia ja joulukuussa kymmenen prosenttia edelliseen vuoteen nähden.

Kotitaloudet ja erityisesti sähkölämmitteisten kiinteistöjen omistajat ovat osallistuneet aktiivisesti sähkönsäästöön. Erityisesti pörssisähkösopimuksella sähkölämmityksen ajoittaminen yöaikaan säästää merkittävästi sähkölaskussa. Samalla tämä toimenpide auttaa omalta osaltaan turvaamaan koko sähkönjakelumme toimintakykyä pienentäen päivän korkeimpia kulutushuippuja.

Samalla sosiaalisen median kanavat ovat täyttyneet ohjeista, kuinka sähkönsäästötoimenpiteitä voi toteuttaa erilaisilla ohjattavilla komponenteilla tai muilla lämmitysratkaisuilla. Tulee kuitenkin muistaa, että mikäli sähkölaitteita tai -komponentteja tilaa EU:n ulkopuolelta, vastuu on tilaajalla itsellään. Euroopasta ei silloin löydy vastuutahoa, jolta vaatia korvauksia mahdollisesta vahingosta. On myös huomattava, että sähköasennustyöt ovat lähes poikkeuksetta luvanvaraisia töitä, jotka tulee jättää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sähköurakoitsijarekisterissä olevan yrityksen tehtäväksi.

Lisäksi erilliset kaasu- ja öljylämmittimet sekä muutokset takkoihin lisäävät paloturvallisuusriskiä, eikä niitä tulisi käyttää valvomatta yöaikaan. Vaikka häkävaroitin ei ole pakollinen kiinteistön varuste, on sen asentaminen suositeltavaa huonetiloihin, joissa sijaitsee polttoainetoiminen laite. Häkä eli hiilimonoksidi on myrkyllinen, hajuton, mauton ja väritön kaasu, jota ihminen ei voi aistinvaraisesti havaita.

Lisäksi erilliset kaasu- ja öljylämmittimet sekä muutokset takkoihin lisäävät paloturvallisuusriskiä, eikä niitä tulisi käyttää valvomatta yöaikaan. Vaikka häkävaroitin ei ole pakollinen kiinteistön varuste, on sen asentaminen suositeltavaa huonetiloihin, joissa sijaitsee polttoainetoiminen laite. Häkä eli hiilimonoksidi on myrkyllinen, hajuton, mauton ja väritön kaasu, jota ihminen ei voi aistinvaraisesti havaita.

Mikäli sähkö- tai polttotoiminen laite vikaantuu yöaikaan asukkaiden nukkuessa, on reaktioaika kiinteistöstä poistumiseen aina merkittävästi pidempi ja siten riski palokuolemiin tilastollisesti suurempi.

Sähköenergia on syttymislähteenä keskimäärin kolmasosassa kaikista tulipaloista eli noin 2 400 palossa vuosittain. Näistä paloista 37 prosenttia syttyy varomattomasta lieden tai uunin käytöstä, mutta myös vikaantuneista kodinkoneista ja ladattavista sähkölaitteista syttyy useita kymmeniä tulipaloja vuosittain. Energiaa on syytä säästää, mutta ei hinnalla millä tahansa.

Juha Alhainen

valtuutettu tarkastaja, sähköpalontutkija

puheenjohtaja

Sähkötarkastusyhdistys Säty

