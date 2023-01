Viholliskuvien lietsonta Suomesta käsin ei paranna ukrainalaisten asemia.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) kirjoitti Facebook-julkaisussaan, että venäläisten sotilaiden demonisointi ja heidän tappamisensa karnevalisointi on välttämätöntä.

Ukrainan sota ja tappamisen karnevalisointi ovat herättäneet viime päivinä laajaa keskustelua. Taustalla vaikuttavat suomalaisten sosiaalisessa mediassa julkaisemat kuvat ukrainalaisen palvelun kautta tykistöammuksiin kirjoitetuista viesteistä. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) pelkisti aihetta käsittelevässä ulostulossaan sodankäynnin tappamiseksi ja korosti vihollisen demonisoinnin tärkeyttä tämän taustalla (HS 9.1.).

Väkivallalla on keskeinen osa taisteluissa, mutta sota ei ole yksin tappamista. Tästä käyvät todisteena useat toisen maailmansodan jälkeiset kansainväliset konfliktit, joissa suurvallat ovat tappaneet huomattavasti enemmän vastustajiaan mutta silti hävinneet sodan.

Epäinhimillistämistä – toisen kokemista ihmistä alempana – on kautta historian käytetty mahdollistamaan vihollisen tappamista. Tämä usein rasistisia piirteitä sisältävä keino ei kuitenkaan ole välttämätön tai ainoa oikeutus sodassa tappamiselle. Vaikka venäläissotilaita on kutsuttu Ukrainassa örkeiksi, voivat ukrainalaiset perustella venäläisiin kohdistamaansa väkivaltaa mutkattomammin itsepuolustuksen kautta. He käyvät puolustussotaa maahaan tunkeutunutta vihollista vastaan.

” Sodassa väkivaltaan vihkiytyneet ihmiset hakevat toiminnalleen perusteluita.

Sodassa väkivaltaan vihkiytyneet ihmiset hakevat toiminnalleen perusteluita. Uhrin leimaaminen alempiarvoiseksi voi lievittää hetkittäisesti tappamisen synnyttämää moraalista ristiriitaa, mutta se ei pelasta sodan jälkeen siviilielämään palaavia henkilöitä moraaliselta haavoittumiselta. Päinvastoin epäinhimillistäminen voi nakertaa oikeutusta poistamalla vihollisen vastuuta teoistaan.

Lieneekin soveliasta kysyä, ketä venäläissotilaiden tappamisen karnevalisointi ja epäinhimillistäminen lopulta palvelevat. Viholliskuvien lietsonta Suomesta käsin ei paranna ukrainalaisten asemia vaan hyödyttänee lähinnä populististen kannanottojen kautta huomiota tavoittelevia suomalaisia kommentaattoreita. Se tarjoaa samalla virtaa venäläiselle propagandakoneistolle ja mahdollistaa negatiivisen kierteen syvenemisen.

Hyökkäyksen aloittamista ja Putinin sodan saamaa tukea voidaan selittää Venäjän valtion propagandan luomalla viholliskuvalla Ukrainasta ja länsimaista. Haluammeko todella lähteä mukaan ruokkimaan tätä kierrettä?

Olli Siitonen

väitöskirjatutkija, Helsinki

