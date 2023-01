Sähkön hinnannousu näyttää meille, että nykyinen elämäntapamme on kestämätön.

Suomalaiset ovat kansa, joka kuluttaa. Tarvittaisiin monta maapalloa, jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuin suomalaiset. Olemme yltäkylläistä ja varakasta sakkia.

Suomi on ilmastokriisin sekä vesiekologian kannalta moneen muuhun maahan verrattuna turvassa. Keski-Euroopan kuivuutta ja vedenkäytön rajoituksia saimme viime kesänä seurata rauhassa sivusta.

Ukrainassa käytävän sodan seurauksena alkanut energiakriisi on vihdoin koskettanut myös meitä, kylmissä ja pimeissä oloissa puolet vuodesta elävää pohjoisen kansaa, joka viime vuosikymmenien aikana on kulutushuuruissaan unohtanut elinympäristöönsä sopivan elämäntavan. Sähköllä lämpiävät ja huoneluvultaan suuret asunnot lattialämmityksineen sekä sähkösaunoineen ovat korvanneet perinteiset puulämmitteiset ja pienet tavallisen kansalaisen torpat ja mummonmökit. Kylmässä maassa on taloissa jääkaappeja ja pakastimia sekä jokaisella oma huone jonne kadota. Maalta on muutettu kaupunkeihin sähkölämmitteisiin kerrostaloihin.

Lehdistä saa lukea päivittäin huolestuneita kirjoituksia. Monet ihmiset vaikuttavat elävän hyvin haastavaa aikaa. Energiakriisi näyttää koettelevan erityisesti suuren kulutuksen talouksia, joissa pääasiallinen energianlähde on sähkö. Näin voi olettaa, jos kuukausittainen sähkölasku ylittää jopa 500 euron suuruisen summan ja sen seurauksena on oikeutettu saamaan valtion tukea.

Energiakriisillä on paikkansa nykyisessä kriisien ajassa. Näillä leveysasteilla eläessä on selvää, ettei sähkölämmitteisillä ja erilaisilla turhakkeilla varustetuilla asunnoilla ole sijaa ilmasto- ja energia-ahdingon värittämässä tulevaisuudessa, jossa entinen mukavuudessa ja yltäkylläisyydessä pyörivä elämänmallimme alkaa horjua. Sähkön hinnannousu näyttää meille, että nykyinen elämäntapamme on kestämätön. Olemme lopulta saaneet ja ansainneet sen, mitä viime vuosikymmeninä olemme tilanneet. On laskun aika.

Anna Mikkonen

Kemiönsaari

