Mölinävaunussa aikuiset voisivat mekastaa lisämaksusta.

Pekka Riikonen perusteli hyvin (HS Mielipide 10.1.), että matka-aikojen lyhentämistä tärkeämpää on parantaa junien lähiverkkoja ja muita etätyöskentelymahdollisuuksia. Muihin etätyöskentelymahdollisuuksiin kuuluu myös työrauha. Tällä hetkellä junien lisämaksullinen ekstraluokka on määritelty hiljaiseksi alueeksi. Tämä on ikään kuin haittavero ihmisille, jotka eivät pysty työskentelemään tai muuten oleskelemaan ylimääräisessä melussa.

Miksi juuri näin päin? Entä jos koko juna leikkivaunua lukuun ottamatta olisi määritelty hiljaiseksi alueeksi, mutta junassa olisi yksi mölinävaunu, jossa aikuiset voisivat mekastaa lisämaksusta? Ajatusta tulisi vähintään kokeilla ennen sen hylkäämistä. Ratkaisu voisi houkutella kokonaan uusia asiakkaita käyttämään joukkoliikennettä.

Veikkaan, että kokeilussa käy kuin taustamusiikin poistamisessa kauppakeskuksista tai sisätilatupakoinnin kiellossa: etukäteen vastustetaan, mutta kokeilun alettua enää kukaan ei kaipaa entiseen. Ääntä voi tarvittaessa kuunnella kuulokkeilla, mutta ympärilleen hiljaisuutta tuottavaa konetta ei ole myynnissä.

Vesa Linja-aho

diplomi-insinööri, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.