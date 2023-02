Hyväkuntoisemmat asukkaat voivat autella vanhuksia.

Elinikä voi vielä nykyisestäänkin nousta. Jo nyt laitoshoidossa on hoitajapula. Vanhukselle tärkeintä on, että viimeiset elinvuodet ovat elämisen arvoisia. Siinä asumisolosuhteet ovat avainasemassa.

Eräs hyvä ratkaisumalli on maanläheinen asumamuoto, jossa nuoret, lapsiperheet ja vanhukset ovat saman katon alla. Kaksikerroksisessa yhteispihatalossa asuntoihin mennään pihan puolelta. Toisessa kerroksessa on sivukäytävä. Yhteinen piha ja käytävät ovat luonnollisia tapaamispaikkoja. Sadevedet kootaan pieneen pihalammikkoon. On yksiöitä, kaksioita ja perheasuntoja. Sauna ja monikäyttöinen kokoontumistila ovat yhteistiloja.

Ratkaisu tukee luontevasti yhteisöllisyyden syntyä. Hyväkuntoisemmat asukkaat voivat autella vanhuksia. Opiskelijapoika saa lisätuloa digilaitteiden käytön opettamisesta. Rollaattorivanhus voi kiertää yhteistä pihaa ja tavata talon muita asukkaita, nuoria ja vanhoja.

Olli Lehtovuori

90 vuotta, Helsinki

